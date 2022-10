"Ifigenia in Aulide" di Euripide al Teatro Arcobaleno

Il Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), riconosciuto dal Ministero della Cultura e la Compagnia Castalia, considerata una delle Compagnie Teatrali più prestigiose nell’allestimento di opere classiche, insieme al loro Direttore Artistico, Vincenzo Zingaro, festeggiano 30 anni di attività.

La Stagione 2022/2023 partirà dal 21 ottobre e si concluderà il 7 maggio. Gli spettacoli programmati affronteranno pagine straordinarie del Teatro e della Letteratura, portate in scena da grandi interpreti e da giovani artisti di comprovata qualità, in un'alternanza che, nella sua molteplicità di linguaggi e nella sua diversa sensibilità generazionale, offre una visione nuova ed originale dei classici, attraverso chiavi espressive particolarmente coinvolgenti ed emozionanti anche per i più giovani.

Dal 9 al 18 dicembre, "Ifigenia in Aulide" di Euripide, nella versione italiana di Fabrizio Sinisi e la regia di Alessandro Machìa, con un interprete d’eccezione, Andrea Tidona (Nastro d’Argento come miglior attore nel film capolavoro “La meglio gioventù”) e con Alessandra Fallucchi, Carolina Vecchia, Roberto Turchetta. Un’opera in cui gli dèi di fatto non ci sono più e il tragico sembra sfarinarsi per assenza di eroi che in Euripide sono solo uomini lacerati, deboli, mutevoli, che agiscono in base ai loro desideri e alle loro paure, lontani dal modello omerico e da quello eschileo. Svetta su tutti Ifigenia, fanciulla fragile, che diviene eroina capace di sacrificarsi per la salvezza e la vittoria dei Greci, superando tutte le altre eroine di Euripide e, nella sua tenerezza, riuscendo a parlare meravigliosamente al nostro cuore.

Foto da Facebook @TeatroArcobaleno