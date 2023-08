Ibrahim Maalouf all'Auditorium Parco della Musica

Prezzo non disponibile

In attesa di scoprire le date della sua 47esima edizione, che verranno comunicate a breve, il Roma Jazz Festival 2023 annuncia il concerto di anteprima, un grande evento speciale che segna la collaborazione fra due dei più prestigiosi festival jazz in ambito internazionale: il JAZZMI di Milano e la rassegna capitolina che da quasi dieci lustri anima Roma con i grandi nomi storici della scena mondiale e con quegli esponenti della nuova generazione che continuano a innovare un genere musicale che non conosce confini.

Giovedì 12 ottobre alle 21, sul palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, salirà lo strumentista più popolare della scena francese, il musicista di origini libanesi Ibrahim Maalouf, che si esibirà in solo alla tromba e al pianoforte. Definito dalla stampa internazionale un virtuoso della tromba, Maalouf, in quindici anni di carriera, si è fatto apprezzare per la straordinaria capacità di fondere con armonia e equilibrio i generi più diversi, attitudine che gli ha permesso di conquistare il record di primo jazzista della storia ad aver registrato il tutto esaurito nelle più prestigiose sale da concerto francesi.

Nel corso degli anni ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti dell'industria musicale mondiale come Sting, Marcus Miller e Melody Gardot, ha ricevuto due Victoires du Jazz per il miglior album di musica mondiale e per lo spettacolo musicale e due Victoires de la Musique per il concerto dell'anno.

In occasione del concerto in Auditorium, Maalouf presenterà alcune delle composizioni più celebri della sua carriera, a partire da quelle presenti nel suo ultimo album 40 melodies, un disco ricco di ospiti illustri come Sting, Marcus Miller, Matthieu Chedid, Alfredo Rodriguez, Richard Bona, Trilok Gurtu, Hüsnü Senlendrici, Jon Batiste, Arturo Sandoval e molti altri.