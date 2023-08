"I Viaggi dell'Arte", Michele Placido interpreta poesie e opere di Dante, Neruda, Montale e D’Annunzio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna, nel Municipio XI, "I Viaggi dell'Arte”, la manifestazione aperta a tutti dove coltivare, tra divertimento e riflessione, il piacere di ritrovarsi in questa Estate Romana insieme ad alcune eccellenze del teatro italiano.

Per la quindicesima edizione del Festival sono in scena al Parco Tevere Magliana spettacoli teatrali e musicali: giovedì 3 agosto Michele Placido sarà protagonista di “Serata d’onore”. L’attore e regista interpreterà poesie e opere di Dante, Neruda, Montale e D’Annunzio, oltre a versi di autori napoletani come Salvatore Di Giacomo ed Eduardo De Filippo.

Fino all’11 agosto continuano i laboratori artistici che animano nel pomeriggio i quartieri Marconi, Magliana, Trullo, Corviale e Ponte Galeria. L'ingresso è gratuito.