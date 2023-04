"I Tre Moschettieri - D'Artagnan", proiezione speciale a Roma

In occasione dell’uscita in sala il 6 aprile dell’atteso I Tre Moschettieri – D’Artagnan, Alice nella Città organizza, in collaborazione con Notorious Pictures, una proiezione speciale del nuovo colossale adattamento cinematografico del capolavoro di Alexandre Dumas diretto da Martin Bourboulon che si terrà domani alle ore 20.30 al Cinema Adriano di Roma (Piazza Cavour 22).

L’Alice nella Città mette a disposizione per il pubblico alcuni biglietti per assistere gratuitamente all’evento insieme a numerosi personaggi della cultura e dello spettacolo che saranno presenti in sala e poter vedere in esclusiva clip e contenuti inediti che saranno proiettati prima del film.

I biglietti - disponibili fino a esaurimento posti - possono essere richiesti all’indirizzo e-mail: segreteria@alicenellacitta.com

La proiezione speciale de I Tre Moschettieri – D’Artagnan sarà accompagnata anche da una serie di iniziative che coinvolgeranno la Capitale grazie al supporto di Urban Vision e del Comune di Roma - Assessorato grandi eventi sport turismo e moda e che trasformeranno dei maxischermi posizionati in vari luoghi della città in palcoscenici 4.0 dove poter vedere clip inedite e contenti in anteprima e la masterclass con gli studenti di cui sono stati protagonisti gli interpreti del film Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris e Pio Marmaï.