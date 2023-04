"I soliti idioti - il ritorno", il tour a Roma

Prezzo non disponibile

Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, arriva a Roma con 2I soliti idioti - Il ritorno" il tour teatrale che farà tappa il 15 aprile all’Auditorium della Conciliazione.

Il tour prodotto da Vertigo arriverà al Tuscany Hall (Firenze, 12 aprile 2023), al Gran Teatro Geox (Padova, 14 aprile 2023), al TAM Teatro Arcimboldi Milano (Milano, 21 aprile 2023) terminando al Teatro Celebrazioni (Bologna, 22 aprile 2023).

Scritto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, I SOLITI IDIOTI - IL RITORNO riporterà in scena, a distanza di oltre 10 anni, i personaggi cult amati dalla loro grande fanbase. Tanti gli sketch che verranno messi in scena da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, ma con una grande novità: le maschere che abbiamo conosciuto e amato in questi anni si troveranno ad avere a che fare con la realtà di oggi e dovranno quindi affrontare nuovi scenari, dando così origine a nuove sfaccettature.

Al termine della tournée primaverile, I Soliti Idioti proseguiranno con I SOLITI IDIOTI - FIODENA SUMMER TOUR 2023, prodotto da Vertigo e in partenza da Verona il 29 giugno al Teatro Romano.

Lo spettacolo li vedrà nuovamente protagonisti: al Teatro Romano (Verona, 29 giugno 2023), al Ferrara Summer Festival (Ferrara, 13 luglio 2023), al Flowers Festival (Torino, 15 luglio 2023), al Sotto il Vulcano Fest - Anfiteatro Falcone Borsellino (Zafferana Etnea, CT, 22 luglio 2023), al Balena Fest (Genova, 30 luglio 2023) a La Versiliana (Marina di Pietrasanta, LU, 6 agosto 2023), all’Arena della Regina (Cattolica, 17 agosto 2023), all’Arena Gigli (Porto Recanati, MC, 18 agosto 2023) e a Nottinarena (Lignano Sabbiadoro, UD, 19 agosto 2023).

I biglietti per le date estive sono disponibili QUI e su circuiti autorizzati, mentre sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per le date di Firenze e Padova a questo link.