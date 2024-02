I Simple Minds in concerto a Roma

I Simple Minds arrivano in estate a Roma con un doppio concerto nella cornice del Roma Summer Fest 2024. Quella romana sarà una delle tappe del Global Tour 2024 della band. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan.

"Continua il momento d’oro dei @simplemindsmusic che a grande richiesta annunciano un secondo appuntamento al @romasummerfest. Quello che farà tappa la prossima estate in Cavea è il più grande tour della band scozzese dal 1985", si legge su Instagram di Roma Summer Fest.

I Simple Minds saranno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in Cavea, il 27 e 28 giugno 2024. I biglietti saranno in vendita dalle 10 del 14 febbraio.

I Simple Minds, considerati uno dei gruppi di maggior successo e più longevi provenienti dal Regno Unito, hanno raggiunto i 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Negli ultimi dieci anni hanno riacceso la magia che li ha resi unici, cosa che ha fatto crescere in maniera esponenziale la richiesta da parte del pubblico, di vedere la band esibirsi dal vivo in noti successi, tra cui "Promised You a Miracle", "Glittering Prize" e "Someone Somewhere in Summertime". Il New York Times, riferendosi al loro concerto del 2022 alla Wembley Arena, li descrive come "tornati di moda e in forma smagliante". I Simple Minds sono: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).