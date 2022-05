"I sette re di Roma", visita guidata teatralizzata per bambini

I sette re di Roma, come i Sette Colli, I Sette Nani, i Sette Peccati capitali, se ne dimentica sempre uno…

Rimasti sempre all’ombra degli illustri personaggi della Repubblica e delle magnifiche figure degli imperatori romani, i sette re di Roma sono ancora coperti di misteri e leggende. Eppure è a loro che si devono le basi di quella che sarà la capitale del mondo intero.

Due fratelli allattati da una lupa, un vecchio re che si innamora di una ninfa nel bosco delle Camene, la prima fogna di Roma, la Cloaca Maxima e le continue lotte con gli etruschi.

Ma come sarebbe incontrarli di persona? Dalla leggenda della fondazione alla cacciata dell’ultimo re, Tarquinio il Superbo, vi proponiamo un viaggio per i più piccoli alla scoperta delle origini della Città Eterna.



Ad accompagnarci saranno proprio loro, i Sette re di Roma, calati nel corpo dell’attore Vittorio Sagat, che intratterrà la nostra passeggiata insieme alla nostra storica dell’arte.



Pronti a viaggiare nel tempo con noi? I posti sono limitati! prenotazione anticipata e obbligatoria.



