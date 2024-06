I Sette Re di Roma. Visita guidata teatralizzata

I sette re di Roma, come i Sette Colli, I Sette Nani, i Sette Peccati capitali, se ne dimentica sempre uno… Rimasti sempre all’ombra degli illustri personaggi della Repubblica e delle magnifiche figure degli imperatori romani, i sette re di Roma sono ancora vestiti di leggenda.

Eppure è a loro che si devono le fondamenta di quella che sarà la capitale del mondo intero e forse anche delle abitudini che i romani ancora non si sono tolti. Due fratelli allattati da una lupa, un vecchio re che si unisce a una ninfa nel bosco delle Camene, la Cloaca Maxima, le continue lotte con gli etruschi. Abbiamo mai provato a immaginare come sarebbe incontrarli di persona? Dalla leggenda della fondazione alla cacciata dell’ultimo re, Tarquinio il Superbo, un viaggio alla scoperta delle origini della Città Eterna, ripercorrendo i fatti storici e le creazioni della storia trionfante, tra fascino antico e mitologia. Ad accompagnare i partecipanti saranno proprio loro, i Sette re di Roma, calati nel corpo dell’attore Vittorio Sagat, che intratterrà e sollazzerà la nostra passeggiata.



I posti sono limitati! prenotazione anticipata e obbligatoria



Esperide ricorda:

• Quando: domenica 16 giugno, ore 18:30

•Appuntamento: piazza del Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio

• Contributo: 16€ intero, 10€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Il noleggio degli auricolari è obbligatorio per gruppi numerosi e incluso nel contributo richiesto.

• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.