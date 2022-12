"I sapori del Natale" a Marino

"I sapori del Natale" è l'evento natalizio in programma a Marino, che animerà tutti i Castellli Romani

Un programma ricco che abbraccia tutto il territorio e che include l’iniziativa ‘Legati@Natale.3’ a cura del progetto ‘La Nostra Buona Stella’ che coinvolge gli istituti scolastici del territorio dei Castelli Romani e non solo.

“Il Natale è un periodo di magia per i più piccoli ma anche ai grandi piace sognare – ha sottolineato l’Assessore allo Spettacolo e al Turismo Roberta Covizzi – È con questo spirito che abbiamo voluto dare seguito a tante iniziative che, per la prima volta, coinvolgeranno davvero tutto il nostro Comune grazie alla preziosa collaborazione di tutte le realtà presenti sul territorio, ponendo particolare attenzione al risparmio energetico con un’illuminazione a basso consumo.”

“Abbiamo fortemente voluto una colonna sonora importante per queste festività – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Pamela Muccini - I concerti in programma sono a cura di: Associazione ‘Cento Città in Musica’, Coro Polifonico G. Carissimi di Santa Maria delle Mole e Concerto Filarmonico ‘E. Ugolini’ per proseguire poi con le scuole e i ragazzi che si esibiranno in una serie di concerti e saggi. Siamo molto orgogliosi di presentare tanta eccellenza nella proposta culturale".

Di seguito la locandina con il programma completo de "I sapori del Natale".