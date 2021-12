I regali di Natale arrivano direttamente a casa tua grazie a GranRoma

Il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping ha organizzato anche questo Natale l’iniziativa Babbo Delivery, dopo il grande successo dello scorso anno. L’iniziativa consiste nel far recapitare i regali di Natale a casa dei clienti per mano di un Babbo Natale versione delivery. Come approfittare di questa originale occasione? È semplicissimo: i clienti interessati potranno acquistare i propri regali nei negozi di GranRoma e consegnarli nella postazione dedicata in Galleria dal 17 al 22 dicembre. Successivamente, nella giornata del 24 dicembre sarà il Babbo Delivery di GranRoma a consegnare i regali direttamente all’indirizzo indicato negli orari prescelti.

Il Natale è una festività magica, profonda, dove si esprimono le emozioni più pure. Con la sua iniziativa, GranRoma vuole regalare ai suoi affezionati clienti un’occasione unica per sorprendere e far felici le persone a loro care: grandi e piccini resteranno a bocca aperta vedendosi arrivare direttamente a casa Babbo Natale e il suo furgoncino stracolmo di regali.

GranRoma Gran Shopping vanta un’ampia Galleria di negozi: ben due piani con oltre 90 punti vendita che spaziano dall’abbigliamento all’elettronica, dagli articoli per la casa ai servizi di telefonia, dalle calzature ai prodotti di salute e bellezza dove poter acquistare i regali per familiari e amici.

In più, dal 1 dicembre arriva un temporary store dedicato ai giocattoli per bambini: l’offerta merceologica del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping si amplia e permette di rispondere alle esigenze di tutti i suoi visitatori, consentendo di acquistare come regali di Natale anche giocattoli.

Tutti coloro che desiderano per sé e i propri cari un Natale fuori dal comune potranno approfittare del Babbo Delivery di GranRoma: dal 17 al 22 dicembre potranno consegnare nella postazione in Galleria i regali acquistati presso i negozi del Centro che saranno portati a casa loro il 24 dicembre direttamente da Babbo Delivery.