I Quartieri Visibili. Passeggiate solidali guidate a Roma e dintorni

Il 22 e 23 Maggio una passeggiata per attraversare, da Nord a Sud, da Est a Ovest, Roma, in compagnia delle attiviste e attivisti di Solid Roma e degli "ambasciatori" di Roma, le sue guide turistiche!



Una Roma che spesso è sconosciuta ai propri cittadini e cittadine che ignorano quanto di nuovo sta prendendo forma e vita nei vari quartieri: il "vecchio" ispira l'arte contemporanea, la memoria dei secoli convive e stratifica il presente.



Info/prenotazioni: quartierivisibili@gmail.com. Contributo solidale: Adulti 13€ visite guidate ; 15€ trekking naturalistici; Minori (0-13) gratuito



IL PROGRAMMA

(visionabile anche attraverso il link: https://www.facebook.com/410913136016393/posts/1195854754188890/)



SABATO 22 MAGGIO - MATTINA

9.00 - Le rovine di Galeria Antica ( Municipio XIV ) – trekking con guida ambientale-escursionistica AIGAE (https://mountainsarecalling.it/) – durata 3 h.

10.30 - Memorie di guerra e resistenza tra Quadraro e Tuscolano (Municipio V e VII) – durata 2 h.

10.30 - I muri parlanti del Tufello (Municipio III) – durata 2 h.

10.30 - Fasceggiata sul Celio (passeggiata per neo-mamme con bimbi in fascia - https://www.mammeinmostra.it/) - (Municipio I) – durata 1.30 h.

10.30 - Passeggiata alla scoperta dei sepolcri della Via Appia (VIII Municipio) – durata 2 h.

10.30 - EUR: il sogno interrotto dell'Esposizione Universale di Roma (Municipio IX) – durata 2.30 h.

11.00 - Pasquino, voce di popolo o voce di Dio? (Municipio I) – durata 2 h.

11.00 - Il quartiere Ostiense tra street art e archeologia industriale (Municipio VIII) – durata 2 h.



SABATO 22 MAGGIO – POMERIGGIO

14.00 - Le rovine di Galeria Antica ( Municipio XIV ) - trekking con guida ambientale -escursionistica AIGAE (https://mountainsarecalling.it/) - durata 3 h.

15.00 - I segreti di Villa Borghese (Municipio II) - durata 2 h.

15.00 - Romolo e Remo non sono mai esistiti, contro-storia della fondazione di Roma (Municipio I) - durata 2 h.

15.30 - Trekking urbano alla scoperta del Gianicolo: il colle degli eroi (Municipio I) - durata 2 h.

15.30 - Il Piccolo Aventino e il Rione San Saba: storia di un colle leggendario (Municipio I) - durata 2.30 h.

15.30 - Il Parco degli Acquedotti (Municipio VII) – durata 2 h.

16.00 - Passeggiata nel tridente Flaminio tra antico e contemporaneo (Municipio II) – durata 2.00 h.

16.00 - Alla scoperta di Montesacro e della Città Giardino (Municipio III) – durata 2 h.

17.00 - Garbatella: ieri, oggi, domani (Municipio VIII) - durata 2 h.

17.00 - Narrazioni lungo il Tevere: la memoria di Roma e del suo fiume - (Municipio I) - durata 2 h



DOMENICA 23 MAGGIO – MATTINA

10.00 - Le verdi dune del Parco di Veio (Municipio XV) - trekking con guida ambientale-escursionistica AIGAE (https://mountainsarecalling.it/) - durata 5.30 h.

10.30 - Memorie di guerra e resistenza tra Quadraro e Tuscolano (Municipio V e VII) – durata 2 h.

10.30 - Il quartiere Ostiense tra street art e archeologia industriale (Municipio VIII) – durata 2 h.

10.30 - L'Espansione di Roma verso il mare: il Rione Testaccio (Municipio I) - durata 2.30 h.

10.30 - Alla scoperta del Pigneto (V Municipio) – durata 2 h

10.30 - Alla scoperta di Villa Pamphilj (Municipio XII) – durata 2 h.

11.00 - Street art e scorci rinascimentali in centro (Municipio I) – durata 2 h.

11.00 - 100 anni del quartiere Coppedè (Municipio II) – durata 2 h.

11.00 - Pasquino, voce di popolo o voce di Dio? (Municipio I) – durata 2 h.



DOMENICA 23 MAGGIO – POMERIGGIO

14.00 - Trekking urbano alla scoperta del Gianicolo: il colle degli eroi (Municipio I) – durata 2 h.

15.00 - La basilica abbaziale di San Paolo Fuori le Mura (Municipio VIII) – durata 2 h.

15.00 - Romolo e Remo non sono mai esistiti, contro-storia della fondazione di Roma (Municipio I) – durata 2 h.

15.00 - Il fascino del Medioevo a Roma: chiese e scorci all’Esquilino ( Municipio I) – durata 2 h.

15.00 - Esplorando l’Aventino tra rose e aranci! (Municipio I) – durata 2 h.

15.30 - Alla scoperta del Pigneto (Municipio V) – durata 2 h.

16.00 - San Lorenzo tra storia, architettura e memorie di guerra (Municipio II) – durata 2 h.

16.00 - Il Parco degli Acquedotti (Municipio VII) – durata 2 h.