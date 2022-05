Sabato 14 e domenica 15 Maggio, un ricco programma di visite guidate che attraverseranno vicoli, piazze, ville e luoghi nascosti della Capitale, realizzando una fusione di racconti che ripercorreranno i suoi 2775 anni di storia.



Il progetto, ormai alla sua terza edizione, nasce dall'incontro tra le guide turistiche e il mondo del mutualismo romano all’indomani della fase più acuta della pandemia, per sostenere progetti territoriali di mutuo aiuto e un settore, quello del turismo, che a causa della limitazione degli spostamenti ha attraversato una profonda crisi.

Iscrivendovi alle visite guidate, andrete a supportare i tanti progetti territoriali che vengono realizzati quotidianamente nei vari quartieri della nostra città: dal supporto alimentare a quello educativo, dall’assistenza legale gratuita a quella amministrativa, dallo sport popolare alla promozione di una cultura inclusiva e accessibile.



I tours in programma propongono un nuovo modo di scoprire Roma, attraversando il centro storico come la periferia, aree urbane così come grandi parchi naturali, visitando luoghi e raccontando storie che ci appartengono e che hanno l’ambizione di presentare una nuova città, solidale, contemporanea, centrata sulle comunità territoriali e sulla costruzione di relazioni virtuose.

"I Quartieri Visibili" è un'iniziativa per coniugare la valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Roma alle esperienze territoriali che curano la nostra città.



Per maggiori info sulle visite guidate in programma e sui dettagli dell'iniziativa: quartierivisibili@gmail.com / 3287837642



CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ:

Adulti 13,00 €; Ridotto (under 18) 5,00 €; Under 10 gratuito

Formula pacchetto 2 o più VISITE GUIDATE: paghi 13€ la prima 10€ gli altri tours (non valido per i trekking)