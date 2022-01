I processi a teatro: tre incontri al Teatro Tor Bella Monaca per indagare insieme le vicende irrisolte

La domenica mattina alle 11 sono in programma 3 appuntamenti di teatro inchiesta al Teatro Tor Bella Monaca, dal 30 gennaio al 27 marzo con La Sorgente.

Domenica 30 gennaio ore 11

Enzo Tortora: la storia della colonna infame

Giustizia infranta

Testo e regia di Luigi di Majo

Con Ferdinando Abbate, Claudio Cartoni, Luigi di Majo, Luciano Faraone, Elisabetta Magrini, Enzo Mazzacane, Fabio Peschi, Piero Russo, Roberta Ruta, Corrado Sabellico e Edgardo Valentini

Un processo simbolico di fatti realmente accaduti tratto dai tre processi reali subiti da Enzo Tortora.

Domenica 27 febbraio ore 11

Le toghe in giallo in

Sono innocente!...Il mistero del delitto di Cogne

Regia di Luigi di Majo

Con Beatrice Palme, Elisabetta Magrini, Luigi di Majo, Edgardo Valentini, Ferdinando Abbate

La vicenda del delitto di Cogne anche se risolta definitivamente in sede processuale, in seguito a contrastanti pronunce dei giudici (Tribunale del riesame), è rimasta comunque avvolta nella incertezza.

Domenica 27 marzo ore 11

Le toghe in giallo in

Il bandito Giuliano Una strage di stato ( 1 maggio 1947)

Conduzione e regia di Luigi di Majo

Con Ferdinando Abbate, Luciano Faraone, Giulio Eccher, Elisabetta Magrini, Pino Nazio, Vittorio Scarponi, Edgardo Valentini

Canzoni dal vivo: Beatrice Palme

Chitarra: Andrea Causapruna

La strage di Portella della Ginestra, una lacerazione profonda nel cuore della giovane democrazia italiana, coperta ancora oggi dopo settanta anni, dal segreto di stato.

BIGLIETTO UNICO 5 €



Teatro Tor Bella Monaca

