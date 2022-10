I presepi di San Gregorio Armeno a due passi da Roma

Orario non disponibile

Quando Dal 25/11/2022 al 08/01/2023 Orario non disponibile

Il presepe napoletano, quello tipico delle botteghe di San Gregorio Armeno, arriva a due passi da Roma, al Parco Commerciale Da Vinci di Fiumicino

Dal 25 novembre all’8 gennaio 2023, per la prima volta in assoluto Via San Gregorio Armeno vola da Napoli al Parco Da Vinci. Gli artigiani esporranno e venderanno le statuine più famose del mondo ricreando un’atmosfera unica.

L'evento è svolto in collaborazione con Le Botteghe di San Gregorio Armeno e con il patrocinio del Comune di Fiumicino.