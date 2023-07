"I Pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna" in concerto a Roma

Prezzo non disponibile

“Pirati dei Caraibi: La maledizione della Prima Luna” arriva live in concerto a Roma. Il primo musical che ha per protagonisti Jack Sparrow e la sua ciurma sarà all'Auditorium Conciliazione di Roma, in occasione del Roma Film Music Festival, il 6 e 7 ottobre 2023.

Sarà l'Orchestra Italiana del Cinema - con più di 80 musicisti - ad eseguire dal vivo la travolgente colonna sonora mentre l’intero film sarà proiettato in alta risoluzione sul grande schermo.