I Pinguini Tattici Nucleari al Palazzo dello Sport

"Non perdiamoci mica di vista" è il titolo del "Fake News Indoor Tour" dei Pinguini Tattici Nucleari. La band della provincia di Bergamo girerà i palazzetti di tutta Italia con tappa anche a Roma.

In particolare i Pinguini Tattici Nucleari saranno al Palazzo dello Sport 7, 8, 10 e 11 maggio 2024.

"Lo abbiamo chiamato 'Non perdiamoci mica di vista' - hanno spiegato i Pinguini Tattici Nucleari ai fan sui social - come cantiamo in una nostra canzone. È il secondo capitolo del tour di Fake News. Per questo nuovo tour raggiungeremo posti in cui manchiamo da tempo, modificheremo la scaletta aggiungendo qualche pezzo e creeremo dei nuovi 'momenti', una nuova 'narrazione'. Chi è venuto a vederci live questa estate sa che la serata iniziava sempre con un falso annuncio di cancellazione del concerto, una sorta di 'memento mori'. Come a dire che tutto può finire da un momento all’altro e ciò che sembrava vero ora non c’è più, ci sei oggi ma forse non ci sei domani. Bene, noi siamo ancora qua. Si fottano le fake news, le bugie e pure il tempo che passa. Vi aspettiamo".