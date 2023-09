I Pilastri, mostra d'arte contemporanea

Dal 22 settembre al 05 ottobre 2023 si terrà a Garbatella la terza edizione di un collettivo d’artista che quest’anno avrà come titolo I Pilastri.



Si tratta della Mostra Itinerante che si svolgerà nel quartiere con la collaborazione del Municipio Roma VIII.

Il progetto avviato nel 2021 nasce per la voglia di avvicinare l’arte ai cittadini e al territorio.

Il percorso partirà dalla Galleria Cosarte (dove saranno esposte alcune opere degli artisti partecipanti), per poi proseguire nelle altre location (Moby Dick Biblioteca Hub Culturale della Regione Lazio, Teatro Garbatella) in un itinerario, che inviterà a percorrere le vie ed i lotti del quartiere per scoprire le installazioni artistiche, e contemporaneamente conoscere meglio l’architettura e le caratteristiche di questo affascinante quartiere.

I Pilastri sono forme assemblate attraverso l’unione di opere di vari artisti che andando a costituire un collettivo, cercheranno di superare il concetto di individualità a favore di un’opera unica omogenea, un ‘insieme’ privo di confini e al servizio dell’arte. Il Pilastro è un elemento portante che assicura solidità e sostegno, ma è anche un segnale, come nei dolmen, di un luogo sacro, per noi un richiamo verso luoghi sacri in cui regna l’arte.

L’unione di talenti diversi con tecniche, stili, colori differenti ha consentito con questa mostra di andare oltre l’espressività del singolo, dare massima forza all’esposizione attraverso il legame di elementi artistici che stimolano la curiosità e danno maggior visibilità.

I sedici artisti che hanno contribuito al progetto rivelano con le loro opere le diverse espressioni che vanno dal figurativo, al simbolico, all’astratto, all’informale, fino al digitale e dimostrano di saper coniugare la ‘singolarità’ del proprio operato con quella della collettività.



Il vernissage si terrà presso la Galleria Cosarte alle ore 17.30 per poi proseguire verso le altre location.



Artisti: Isabel Aledo, Vania Benini, Roberto Cattalani, Sandra Fiordelmondo, Gio, Simona Gloriani ,Zlata Grgurevic, Gemma Lanzi, Massimiliano Latini, Salvatore Marsillo, Stefania Miccadei, Walter Necci, Renata Pagano, Claudio Sbordoni, Roberto Tacconi, Gabriella Tirincanti



Info mostra :

Orari Galleria Cosarte: Martedì e Giovedì 16.30/19.30



Gallery









Gli orari delle location che ospitano I PILASTRI sono indicate in un apposito volantino fornito in galleria.