I Passo Carràbile a Lariano

A Lariano sbarcano i Passo Carràbile.



Giovedì 22 Settembre salgono sul palco della 30’ Festa del Fungo Porcino di Lariano, i Passo Carràbile, la prima e unica Tribute Band di Raffaella Carrà.

La band romana nata nel 2018, ripercorre 30 anni di carriera della Raffaella Nazionale, dagli anni ’60 agli anni 90, sotto l’attenta supervisione del Maestro Gianni Belfiore, autore delle più belle canzoni di Raffella Carrà e Julio Iglesias .

Tutta la musica eseguita rigorosamente “dal vivo” con i costumi e le coreografie originali.

A Lariano uno show incredibile, con il corpo di ballo dei Passo Carràbile Dance, la Band al completo e l’incredibile voce di Simona “Melamangio” Paolucci.

Dopo il tour in giro per il Belpaese, una serata indimenticabile in un contesto conosciuto a livello nazionale come uno degli eventi enogastronomici più importanti d’Italia.

Info: 3477342937