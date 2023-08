I Mardi Gras in versione acustica al Giardino Verano

I Mardi Gras presenteranno al pubblico la loro «intrigante miscela di pop, rock, soul, con qualcosa che rimanda al country irlandese e al grunge», come la definisce il magazine Reader’s Digest. «Il tutto – scrive ancora la testata mensile inglese – viene presentato in modo invitante, con riff accattivanti e messaggi potenti nei loro testi che arrivano dritti all’anima».



La band è attiva dal 2006 con tre album in studio,e ha un quarto in fase di lavorazione e diversi singoli pubblicati in formato digitale. Contraddistinti da un “playground” sonoro che li ha guidati agli Abbey Road Studios di Londra (gli studi di registrazione dei Beatles, per intenderci) a collaborare con importanti songwriters irlandesi, fino a suonare sul palco del prestigioso Sziget Festival, i Mardi Gras portano avanti un’attività live che fa da rilevante cassa di risonanza al loro solido percorso discografico.



Un tributo internazionale su tutti: i brani “The Wait” e “Scarecrow in the Snow” sono stati scelti da Neil Young che li ha inseriti in “Songs of the Times”, la sezione speciale del suo sito dedicata alle canzoni di pace contro la guerra.



Negli anni, i Mardi Gras hanno portato la loro musica su numerosi palchi in Italia e Irlanda. La prossima tappa è nell’amata Roma: un live acustico sotto le stelle all’interno della cornice del Giardino Verano nel cuore di San Lorenzo



In apertura



Matteo Sica: cantautore pop classe 1998. A maggio 2022 vince il premio del pubblico al Play Music Stop Violence a piazza del Popolo, con Per Tutte le Volte, brano già selezionato da MTV-New Generation e da e per altre riviste specializzate. A fine 2022 escono Occhi Catarifrangenti e Chiaro di Monet, quest’ultimo presentato su Rai2 a “E viva il Videobox”, primi due singoli della trilogia di brani ispirati al mondo delle arti visive. L’estate 2022 è stata la stagione del brano Ruggine ft. D’Art, attualmente reinserita nella playlist editoriale HIt Italiane, a cui è seguita la versione remix. Nel 2021 è fuori con il suo Ep d’esordio Nel Paese di Balocchi che ottiene oltre 500.000 streams su Spotify. Nel 2020 presenta in anteprima il singolo Traffico su Viva Rai Play ed è finalista al contest di Aw Lab della Sony, come artista selezionato da Madame ed Ensy. Nel 2018 vince il Deejay on Stage, contest di Radio Deejay, che gli ha permesso di esibirsi al Deejay On Ice per la festa del Capodanno