I Mardi Gras al Teatro della Dodicesima

Un Open Day speciale quello che si svolgerà al Teatro della Dodicesima, di Roma, domenica 8 ottobre, a partire dalle 18. L’evento, infatti, sarà l’occasione per

presentare le attività del teatro di via Carlo Avolio – centro di formazione artistica e culturale e scuola professionale per attori operativa da anni sul territorio di Roma sud, a cura dell’Associazione Spinaceto Cultura – e sarà incorniciato dall’esibizione della Pursue Respighi Orchestra, la “Young Orchestra” autogestita e fondata dagli alunni della scuola media sezione musicale Respighi.

Ma non è tutto. L’atteso Open Day, infatti, culminerà con il concerto sul palco del teatro dei Mardi Gras, rock band italiana dal respiro internazionale. Il live sarà anticipato dalla presentazione al pubblico del libro fotografico della band "Road Book", vivida testimonianza per immagini del percorso umano e musicale intrapreso in quasi venti anni di attività, che dal 2006 ha condotto i Mardi Gras sui palchi italiani ed esteri e ad essere “trasmessi” da numerose radio indipendenti tra l’Europa, l’America e l’Australia.

Libro di 72 pagine autoprodotto, “Road Book” racchiude una serie di scatti fotografici dei concerti dei Mardi Gras – la formazione è composta da Liina Ratsep

(Vocals), Fabrizio Fontanelli (Acoustic Guitar), Carlo Di Tore Tosti (Bass), Alessandro Matilli (Piano & Keyboards), Fabrizio Del Marchesato (Electric Guitar) e Valerio Giovanardi (Drums) – ma anche immagini catturate sui set dei loro video o durante le registrazioni dei loro lavori (la band conta tre album in studio, un quarto in uscira e diversi singoli pubblicati in formato digitale). Contraddistinti da un “Playground” sonoro che li ha guidati agli Abbey Road Studios di Londra (gli studi di registrazione dei Beatles, per intenderci) a collaborare con importanti songwriters irlandesi, i Mardi Gras portano avanti da anni un’attività live che fa da rilevante cassa di risonanza al loro solido percorso discografico.

Dai club romani al Circo Massimo, passando per lo Sziget Festival di Budapest (ma si potrebbe continuare), la band sprigiona «un’intrigante miscela di pop, rock, soul, con qualcosa che rimanda al country irlandese e al grunge», come la definisce il magazine Reader's Digest.