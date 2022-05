“I like to sing” - Concerto in Inglese per ragazzi. Il progetto ExtraTeatro, specializzato in spettacoli bilingue per ragazzi, presenta il nuovissimo concerto “I like to sing”.



Venerdì 10 giugno alle ore 18 al Teatro Belli festeggiamo il ritorno dello spettacolo dal vivo con un concerto imperdibile, divertente e scatenato con tanta partecipazione del pubblico: per tornare a cantare e a ballare tutti insieme e intanto… imparare l’Inglese.



Lo spettacolo bilingue, dedicato ad un pubblico giovanissimo con un cast di attori professionisti madrelingua Inglese, è cantato e suonato dal vivo e prevede la partecipazione attiva dei ragazzi presenti in sala che saranno da subito catturati dalle divertenti canzoni e coinvolti dai momenti interattivi.



Tante nuove parole da imparare e ripetere per poi cantare insieme alla fortissima Band di ExtraTeatro: Jason dall’America, Nadia da Singapore e Andrea dall’Italia ci guideranno in un concerto rock, divertente ed entusiasmante in cui i ragazzi saranno coinvolti a cantare e ballare insieme agli attori. “I like to sing” alterna momenti musicali con gag buffe ed esilaranti per intrattenere i ragazzi ed avvicinarli in modo ludico alla lingua Inglese.



Il Progetto ExtraTeatro si inserisce a pieno merito nell’ambito di un'offerta culturale per bambini che necessita di spazi ed esperienze multiculturali e plurilinguistiche, offrendo spettacoli che rappresentano momenti ludici e di sicuro impatto emotivo, stimolando nel bambino la creatività e la flessibilità linguistica di cui oggi, sempre più, necessita per inserirsi ed integrarsi nell’odierna società multietnica.



A seguire la lettura e presentazione del libro “There’s a Ghost in My Room”: il primo libro illustrato di ExtraTeatro!



Età consigliata 6-11 anni

Venerdì 10 Giugno ore 18

Teatro Belli – Piazza di Sant’Apollonia, 11, 00153 Roma

Biglietto €10



Contatti: Progetto ExtraTeatro -www.extrateatro.it - Tel 06 5812491- Cell 339 4936631 - E-mail ecf.teatro@gmail.com. Acquista I biglietti qui: https://extrateatro.it/spettacoli/special-one-night-only-i-like-to-sing/