I libri al Mercatino di Natale di Largo Appio Claudio

Sabato 17 e domenica 18 a Largo Appio Claudio, l'ultimo appuntamento in piazza con SBS Comunicazione e SenzaBarcode. Nella magia dei mercatini di Natale.



L’ultimo appuntamento dell’anno nelle piazze di Roma per i libri della scuderia SBS Comunicazione è per l’ultimo week end prima di Natale. Sabato 17 e domenica 18 lo stand si illumina nel Mercatino di Natale di Largo Appio Claudio. La mostra mercato sarà visitabile dal 16 al 24 dicembre, sempre sotto il coordinamento e la direzione dell’Associazione Il Bagatto guidata da Alessandro Russo che dichiara “sono anni che organizzo mercatini, eventi e mostre mercato e ogni anno i Mercatini di Natale sono più belli, ricchi e frequentati. Ringrazio di cuore le tante persone che ci seguono in questo tradizionale appuntamento e le Amministrazioni che, anche quest’anno, hanno reso possibile questo incontro”.



Oltre alle tante bancarelle addobbate a festa non mancheranno gli appuntamenti, per grandi e piccini, con i libri di SBS Comunicazione (www.sbscomunicazione), agenzia di Promozione Letteraria. Sheyla Bobba, titolare dell’agenzia, racconta “Tornare tra le persone, nei mercatini di Natale e accanto all’Associazione Il Bagatto è una grande gioia. L’agenzia SBS Comunicazione ha passato un anno veramente intenso e soddisfacente che ci porterà, nel 2023, a Casa Sanremo Writers.



Durante il festival della canzone italiana, infatti, saranno ben 12 gli scrittori rappresentati in una delle più prestigiose e ambite vetrine nazionali. Voglio ricordarli e ringraziarli tutti per aver affidato a me la loro promozione, sono Anna D’Auria, Chiara Domeniconi, Consuelo Pinna, Dario Pasquali, Fiorella Mandaglio, Gianni Bortolaso, Luigi Puccio, Marco Costantini, Margherita Bonfilio, Orietta Bosch, Sabrina Morelli e Veronica Madia”. Durante la due giorni si alterneranno gli scrittori che saranno disponibili per consigliare un regalo di Natale prezioso come un libro, impreziosito dall’autografo dell’autore.



Domenica 18 dicembre, dalle 15, la prima presentazione nazionale di Ginevra e l'anatra sul tetto, la favola di Emanuela di Marino edito da Argentodorato Editore.



Non mancherà la WebRadio SenzaBarcode e le rubriche del giornale online SenzaBarcode.it (www.senzabarcode.it), oltre alle pagine della nuova rivista, solo cartacea SenzaBarcode OffLine.



“Per il nuovo anno, oltre che l’appuntamento sanremese, saremo in trasferta al Salone Internazionale del libro di Torino con il nuovo e aggiornato catalogo di SBS Edizioni”. Conclude la Bobba spiegando che la nuova Casa Editrice sta selezionando manoscritti da inserire nella sua rosa. Per contattare il Gruppo SBS scrivere a info@sbscomunicazione.it o tramite whatsapp al 3456048479. Per le esposizioni al Mercatino di Natale di Largo Appio Claudio chiamare Alessandro Russo al 338 965 7690.