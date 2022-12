I laboratori di Natale alla Casina di Raffaello

La calda atmosfera natalizia si respira anche a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Da sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio bambine e bambini potranno divertirsi e imparare con tanti laboratori ludico-educativi ispirati proprio al tema del Natale e delle festività.

I laboratori di Natale per bambini

Ogni sabato e domenica (e nei giorni di giovedì 8 e venerdì 23 dicembre) gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando l’argilla bianca in forma di stelle, alberelli e pupazzi di neve per decorare poi, a casa, il proprio albero di Natale.

Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno divertirsi a comporre e scomporre i personaggi natalizi preferiti per poi giocarci con racconti teatralizzati oppure, con carta, forbici e tempere, inventeranno un piccolo zoo da portare a casa per vivere tante avventure. Le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno invece divertirsi a costruire il proprio villaggio di Natale in miniatura oppure a dipingere su carta figure e movimenti ispirati dalla musica.

Nel pomeriggio di sabato 3 e sabato 10 dicembre appuntamento con lo speciale progetto Decorazioni di Natale in ceramica che vedrà la ceramista Michela Dawe guidare i bambini dai 6 ai 9 anni nella realizzazione di decorazioni natalizie in argilla, che verranno poi decorate e trasformate in ceramica.

La mattina di sabato 24 e sabato 31 dicembre, inoltre, tutti i piccoli visitatori potranno creare con le proprie mani un piccolo orsetto del cuore utilizzando stoffa, bottoni e altri materiali.

La prenotazione alle attività ed il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino, ad esclusione del progetto speciale Decorazioni di Natale in ceramica, condotto dalla ceramista Michela Dawe, che avrà invece un costo di 15€ a bambino.

Si segnala, infine, che anche quest’anno, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio presso Casina di Raffaello saranno attivi i centri invernali rivolti alle bambine e ai bambini dai 3 agli 11 anni.