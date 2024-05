I Kowalski alla Cappella Orsini

Letizia Persino e Lorenzo Papari sono i due protagonisti de "I KOWALSKI", due corti inseriti nella rassegna teatrale diretta da Marco Medellin all'interno del Festival De Rebus Amoris organizzato dalla Fondazione Cappella Orsini.



Due spaccati della vita matrimoniale: il primo ha come protagonista una giovane coppia in viaggio a Marsiglia assieme al figlio neonato. Una notte insonne - come è abitudine da quando è nato il piccolo -, sia per le urla del bimbo che per le loro vivaci liti, li conduce a una riflessione sui cambiamenti della vita all'interno delle relazioni, in chiave simpatica e ironica.



Il secondo vede marito e moglie in età piuttosto avanzata che si punzecchiano costantemente l'un l'altro: lei, logorroica e annoiata, fantastica e parla addirittura col piede del marito; lui, indifferente verso tutto, non si esprime se non con un tic al piede. Un quadro divertente e ironico del matrimonio e dell'amore che invecchia.