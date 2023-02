I Guns n’ Roses al Circo Massimo

I Guns N’ Roses tornano in Italia nell'estate 2023 e lo faranno con un concerto-evento nella Capitale.

L'8 luglio 2023 il leggendario gruppo rock suonerà al Circo Massimo. Un evento imperdibile per i fan.

"Con i Guns n’ Roses - ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato - Roma si conferma la Capitale dei concerti live in Italia. I grandi appuntamenti internazionali della musica, dello sport, della moda e della cultura in cartellone nel 2023 faranno da volano per l’economia turistica della nostra città. Batteremo ogni record di presenze, superando i numeri del 2019 pre pandemia. Generando occupazione, indotto e un nuovo modo di comunicare Roma nel mondo: moderna, inclusiva e accogliente. L'atmosfera straordinaria del Circo Massimo sarà una cornice unica per un concerto straordinario".

Foto dalla pagina Facebook dei Guns N' Roses