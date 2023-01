I giovani di "The Economy of Francesco" accanto alle donne iraniane e afghane

Il prossimo 28 gennaio, i giovani e le giovani di Economy of Francesco (EoF), lanciano in tutto il mondo una maratona di lettura e testimonianze a sostegno delle donne iraniane e afghane.

Dopo una prima maratona online in 28 Paesi del mondo, la comunità internazionale di giovani economisti, imprenditori e change makers voluta dal Papa per trasformare il sistema socio-economico attraverso “l’ecologia integrale” (Laudato Si’) e “l’amicizia sociale” (Fratelli Tutti), vuole continuare a fare ciò che hanno chiesto le donne e i giovani in Afghanistan e Iran: “fate sentire la nostra voce, non dimenticateci”.

Sono soprattutto giovani come loro quelli che stanno scendendo in piazza in Iran in questi mesi in seguito alla morte di Mahsa Amini, arrestata con la sola colpa di non indossare correttamente l’hijab. Le proteste, partite proprio dalle donne al grido di “donna, vita, libertà!”, hanno raccolto un enorme sostegno che non si è fermato nemmeno davanti alla dura repressione del regime (524 persone uccise e oltre 19mila incarcerati, fra cui tantissimi ragazzi e ragazze). Sta facendo forse meno rumore, ma c’è un altro Paese dove alle donne si sta progressivamente negando tutto. In Afghanistan le donne non possono accedere a palestre, parchi pubblici, frequentare università e lavorare nelle O.N.G. e sono sempre di più gli arresti, gli imprigionamenti, le torture e le sparizioni forzate di donne che prendono parte alle proteste.

Anche a Roma, il 28 gennaio i giovani e le giovani di EoF manifesteranno il loro sostegno alle donne afghane ed iraniane per stare accanto a tutti i giovani che, come loro, stanno provando a costruire un futuro migliore. Lo faranno utilizzando le parole attraverso le testimonianze di una coppia che ha vissuto in prima persona il dramma della fuga dai talebani in Afghanistan e le voci dell’Iran intervallate da poesie e racconti da Le Mille e una Notte lette da giovani attori e attrici in solidarietà alle artiste e agli artisti iraniani e afghani. Questa raccolta orientale di racconti, infatti, ricorda come la narrazione sia anche un luogo dove recarsi per provare a sconfiggere la morte: un segno per celebrare e difendere il valore delle parole e la loro capacità generativa di salvezza, il diritto fondamentale di esprimersi, di protestare, di difendere e lottare per la vita, i diritti e la libertà.

Che siano allora le donne e i giovani a generare le necessarie parole prime del mondo nuovo che deve nascere. L’invito dell'Hub Lazio di Economy of Francesco è per sabato 28 gennaio dalle ore 16 a Roma presso il Focolare Point (chiesa di Santa Maria del Carmine) ma saremo in contemporanea in diverse città italiane (Arezzo, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Capua, Chiavari, Lecco, Loreto, Milano, Matera, Parma, Ravenna, Reggio Calabria e Torino) e del mondo, da Colonia, a Oslo, passando per Pacos (Portogallo), e ancora in Cile e in Spagna. Chiunque è invitato a partecipare e a contribuire con domande, riflessioni o letture che diano voce a ciò che i regimi vogliono far tacere. Alla fine dell’incontro sarà offerto un aperitivo per un momento di networking.