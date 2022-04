I giganti di pietra: Pasquetta nel verde del Parco degli Acquedotti

Affascinante passeggiata con visita guidata adatta a tutta la famiglia per esplorare il meraviglioso Parco degli Acquedotti, con tanto spazio all'aria aperta, un laghetto, un giardino delle farfalle e verde a perdita d'occhio. Sarà anche un luogo ideale dove chi vorrà, potrà poi godersi 1 il pic nic di Pasquetta.

Spesso scelto come set per celebri film, quali: Mamma Roma, di Pasolini, il Marchese del Grillo, La grande Bellezza e la Dolce vita di Fellini, il parco permetterà di ammirare gli imponenti resti degli Acquedotti romani ma anche quelli di un’immensa Villa patrizia, dell'antica Via Latina, dei casali dell’agro romano fino alla storia della nascita delle Borgate Romane.

Sarà una occasione per riscoprire la bellezza dell'architettura romana in uno dei parchi più grandi e ben curati del suburbio romano. Degli acquedotti Romani si diceva che:"Non esiste cosa più mirabile sull'intera terra"."Cosa sono le oziose piramidi al confronto dell'abbondanza delle nostre fontane?". Con queste parole Plinio il Vecchio descrive la genialità ingegneristica della antica architettura delle Acque. Il Parco degli Acquedotti è oggi una magnifica area dove si intersecavano, con archi spettacolari, la maggioranza degli 11 acquedotti di Roma,descritta come"una città che cammina sull'acqua".

Questa visita suggestiva,in un contesto naturalistico e architettonico unico, ci permetterà di ripercorrere le trasformazioni dell'Urbe, dall'apogeo alla decadenza fino alla città moderna.

