"I gatti de Roma", rassegna d'arte del piccolo formato 10 x 10

Inaugura il 22 agosto 2023 presso la Galleria IL LABORATORIO di Roma, in Via del Moro 49 a Trastevere, la mostra collettiva "Roma in 100 centimetriquadri - I gatti de Roma", rassegna del piccolo formato 10 x 10.

Si tratta della IX Edizione del format espositivo ideato, organizzato e curato da Spazio 40 Art di Tina Loiodice e Fabrizio Ena. Quest' anno il tema della mostra è dedicato a Roma e ai suoi gatti; gli amici felini sono da sempre parte integrante del tessuto socio-urbano della città.

Gli artisti selezionati, ciascuno con il proprio stile e la propria tecnica, hanno dunque rappresentato iconograficamente nelle loro piccole opere (10 x 10 cm, appunto 100 cmq) le emozioni e le impressioni che suscita Roma, scansionata però sotto questo particolare aspetto ... felino. Con risultati sorprendenti. Dopo l'inaugurazione del 22 agosto, la mostra sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 3 settembre.

Sono 38 gli artisti partecipanti, italiani e internazionali: Ar_KK, Antonella Argiroffo, Daniela Bellofiore, Dario Calì, Antonella Cascio, Damina Cicconetti, Clò, Daniela Daledo, Rita Denaro, Tiziana Di Bartolomeo, Maria Di Coste, Renata Di Palma, Monica Galeotti, Debora Garrapa, Loredana Giannotti, Emanuela Grassi, Sabrina Guerrini, Giovanni Ingrassia, Stella Kukulaki (Grecia), Agnese Levati, Valentina Lo Faro, Tina Loiodice, Annalisa Macchione, Claudia Mazzitelli, Carlo Moratti, Cristina Paladino, Viviana Pallotta, Laura Palmarocchi, Isabella Payella, Giampiero Pierini, Maria Teresa Pietta, Vittorio Queirolo (Cile), Alessia Severi, Jonathan Shimony (USA), Lisistrata Simone, Fiorella Storti, Daniela Tamburini, Paola Zusi. Collaborerà per la comunicazione sull' evento EPM Edilpiemme, partner storico di Spazio 40 Art e della manifestazione.



ROMA IN 100 CENTIMETRIQUADRI 2023

I gatti de Roma



22 agosto - 3 settembre 2023

Galleria Il Laboratorio

Via del Moro 49 – Roma



Inaugurazione: 22 agosto 18.30

Orario: tutti i giorni 12.00 - 22.00

Ingresso libero

Info: +39.347.1405004 - spazio40@tiscali.it