"I frutti proibiti", nuova trilogia di cene sensuali di Erotic Lunch

Ritorna il banchetto più peccaminoso di Roma. Sul palcoscenico del Teatro Arciliuto, all'interno del prestigioso Palazzo Chiovenda, in piazza Montevecchio n. 5, si imbandisce una suadente tavola e si dà il via alla nuova Trilogia di “Erotic Lunch”.

Tre appuntamenti ideati e diretti da Senith che celebrano eros e cibo, arte e teatro. Tre sabati sera, tre temi, tre suggestioni per far vivere al commensale la libertà del desiderio, la spontaneità del gusto, la teatralità del gioco. La prima cena-spettacolo verrà servita sabato 16 marzo alle ore 20.30 e saranno “I frutti proibiti” ad accendere il desiderio. Ingredienti lussuriosi e goduriosi, cibi che stuzzicano, provocano, tentano.

Con “I frutti proibiti” si esplora il piacere e il peccato. La mela rossa della tentazione, la cioccolata nera, speziata e profumata. Il pomodoro, intenso, morbido e succoso. I sapori si intrecceranno ai profumi, e tra reading dal sapore erotico, performance teatrali, note musicali, danza e burlesque, il vero protagonista sarà l'ospite, attratto dal gusto e sedotto dalla poliedrica arte dei performer.

“La passione ci terrorizza e ci insegue - spiega la regista Senith - Nella storia, così come oggi. Sebbene mangiare sia necessario, mangiare con gusto è peccato. Le salse inducono al vizio, i cibi proibiti conducono alla perversione, gli ingredienti afrodisiaci spalancano le porte della lussuria. Se godere a tavola in buona compagnia è peccato, per dissuaderci dal vizio fioriscono storie, miti, leggende. La lussuria si cucina, si odora, si assaggia, si condivide”.

Saranno gli artisti Amy Lee Scarlett, Black Angel, Dylan, Shimmering Ligth, Sissy Come No e la stessa Senith ad allietare i commensali che, ammaliati da “I frutti proibiti”, parteciperanno ad un'esperienza immersiva da scoprire dolcemente, assaporare gradualmente, vivere intensamente. Dopo questa prima cena spettacolo, Erotic Lunch tornerà, sabato 20 aprile alle ore 20.30, con “Afrodisia”, una narrazione vorticosa e sensuale tra sapori e sensazioni.

La trilogia del piacere e del gusto si chiuderà sabato 25 maggio, sempre alle ore 20.30, con “I cinque sensi”, in cui gli ospiti verranno accompagnati in un viaggio multisensoriale pervaso da mistero e sorpresa. La drammaturgia del gusto di Erotic Lunch è curata da Anna Luicia Santoni e comprende una cena di cinque portate impreziosita dalla proposta vini della cantina San Lorenzo Antico.

Il contributo per la cena-spettacolo è di 55 euro, ma è possibile ottenere uno sconto del 15% sull'acquisto di un qualsiasi singolo spettacolo se si prenota entro 10 giorni prima dell'evento, mentre è previsto uno sconto del 20% per l'acquisto dell’intera trilogia se si prenota entro il 16 marzo. È obbligatoria la prenotazione online sul sito www.eroticlunch.it. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero: 3392285458.