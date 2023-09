"I frutti proibiti" di Erotic Lunch

Un morso porta alla perdizione, un assaggio conduce alla lussuria. Per la seconda cena spettacolo di “Erotic Lunch”, sabato 18 novembre alle ore 20.30, i commensali sono invitati a lasciarsi tentare da “i frutti proibiti”.

Sul palcoscenico del Teatro Arciliuto, in piazza Montevecchio n. 5 a Roma, gli ingredienti di questa irriverente cena peccaminosa si intrecceranno alle originali performance d’arte e teatro, per la seconda tappa di uno dei progetti artistici più provocanti del territorio, ideato e curato dall'intrigante Senith. Dopo l'evento dedicato a “i cinque sensi”, il viaggio continua esplorando il piacere e il peccato, il desiderio e il divieto. Cinque portate per giocare tra tentazione e trasgressione. I frutti proibiti, pericolosi ma attraenti, temuti ma desiderati, verranno dosati per creare una sfida eccitante. Aromi coinvolgenti e sapori piccanti stuzzicheranno gli ospiti.

La mela rossa, brillante come le labbra di una donna. Il succoso e morbido pomodoro. Il verde e profumato basilico. La speziata cioccolata, cibo degli dei. La magica mandragora, conosciuta anche come “mela dell'amore”. L'arte culinaria lusinga le menti e agita le percezioni. Stuzzica, stimola, provoca. Tenta. Dopotutto, come ha affermato ne “Ma moitié d'orange” lo scrittore e critico Jean-Louis Bory: “gola, accidia, lussuria: queste sono le tre virtù cardinali, le virtù della festa. Il paradiso sulla terra”. Gli artisti Black Angel, Daina, Dylan, Electra, Shimmering Ligth e la stessa Senith, insieme ai nuovi performer che per questa nuova trilogia abiteranno il palco del teatro romano, sinuosamente abbracceranno gli ingredienti proibiti, per un invito spregiudicato all'assaggio. Il teatro si fonde con il piacere del cibo e le esibizioni, il reading, la musica, la danza e il burlesque, diventano anch'essi ingredienti di una cena esperienziale dominata dall'eros, dove nulla è lasciato al caso.

La drammaturgia del gusto è curata da Anna Lucia Santoni e impreziosita dalla proposta vini della cantina San Lorenzo Antico, azienda che con il suo “Zèfiro” ha ottenuto la medaglia d’argento nella classifica Civiltà del Bere. La trilogia del piacere di Erotic Lunch si chiuderà sabato16 dicembre con “Afrodisia”, una cena spettacolo per celebrare la sensualità attraverso i cibi che accendono il desiderio. Il contributo per la cena-spettacolo è di 55 euro, ma è possibile ottenere uno sconto del 10% per festeggiare l'ampliamento del cast, che sale al 15% sull'acquisto del singolo spettacolo se si prenota entro 10 giorni prima dell'evento.

È obbligatoria la prenotazione online sul sito web www.eroticlunch.it, info al +39 3392285458.