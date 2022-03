"I fiori del nuovo mondo" di Ludovico Buldini al Teatro Tor Bella Monaca

I fiori del nuovo mondo arriva al Teatro Tor Bella Monaca, da giovedì 14 a sabato 16 aprile ore 21, con Moreno Agostinelli, Ludovico Buldini, Diego Frisina, regia e drammaturgia Ludovico Buldini e aiuto regia Dorinda Caccioppo.



Pasternak e Jeno aspettano una barca in un porto desolato. All’orizzonte, una tempesta. Un vecchio gli annuncia che il Diluvio Universale sta sommergendo la terra. Solo se lo seguiranno nella sua iniziazione potranno salvarsi e accedere al Nuovo Mondo. Sotto la guida di un pazzo illuminato, i due affrontano il mare di macerie da cui è sommersa la loro amicizia mentre il vero mare in tempesta si abbatte su di loro. Da una lotta in cui l’apocalisse diventa qualcosa di personale, nascono i fiori del nuovo mondo, i fiori della loro nuova consapevolezza. L’utopia e il mito sono la cartina tornasole per vedere la realtà, la miccia per far esplodere i meccanismi sotterranei dei rapporti e portare a una loro evoluzione. Ma può l’uomo tenere fede alla guida di valori superiori fuori dalla minaccia della fine del mondo?





