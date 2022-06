"I discorsi di Zelensky", la presentazione del libro a Roma

"I discorsi di Volodymyr Zelensky - Combatteremo fino alla fine" sarà presentato giovedì 16 giugno, alle 19, in via Santa Caterina da Siena, 46. Il libro è il racconto della guerra attraverso i discorsi del presidente ucraino, simbolo di un popolo che non vuole sottomettersi all'invasore.



"Nessuno potrà costringere noi ucraini a rinunciare alla nostra libertà, indipendenza e sovranità”. Volodymyr Zelensky, 24 febbraio 2022



“Non ho bisogno di un passaggio, ma di munizioni.” Il 26 febbraio, due giorni dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina ordinata da Putin, il presidente Zelensky rispondeva così a Joe Biden che gli offriva un ponte aereo per fuggire. È lui il bersaglio numero uno. Le squadre agli ordini di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, fedele a Putin, erano già a Kyiv giorni prima dell’attacco russo per eliminarlo. Doveva essere una guerra lampo, è diventato un conflitto drammatico che sta minacciando l’Europa e il mondo.

Questo libro è il racconto della Resistenza ucraina attraverso i discorsi di Volodymyr Zelensky. Giorno dopo giorno, il presidente sfida Putin senza paura, incalza i paesi occidentali, si rivolge ai parlamenti e alle sedi istituzionali delle nazioni di tutto il mondo raccontando i crimini dell’invasore, chiede alle imprese occidentali di smettere di fare affari in Russia. Solo qualche mese prima della guerra i sondaggi davano il suo consenso in caduta libera. Oggi è il simbolo della volontà di un popolo che mai accetterebbe una resa. Più che il leader alla testa della sua gente ne è in realtà lo specchio. La posta in gioco è la democrazia. “È qui che si decide chi vincerà questa guerra: libertà o tirannia?”



Introduce e modera:

Andrea Massaroni (coordinatore +Europa Città di Roma)

Intervengono:

Massimiliano Melley (curatore del libro, giornalista Today)

Nataliya Kudryk (giornalista ucraina, corrispondente di Radio Free Europe/Radio Liberty)

Massimo Micucci (direttore di Merco Italia e consulente di comunicazione politica)

Riccardo Magi (deputato di +Europa, rappresentante del parlamento italiano in visita a Bucha e Kyiv).