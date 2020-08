I Dirotta su Cuba in concerto a Bracciano

I Dirotta su Cuba , band fiorentina simbolo del funky italiano, domani venerdì 14 agosto alle ore 21.00 si esibiranno live a Bracciano (RM) in piazza IV Novembre (ingresso gratuito).

Qui la band porterà sul palco tutto il meglio del suo repertorio, dagli anni ’90 a oggi, e l’ultimo singolo “THINKING OF YOU” (DOVE SEI): annunciato in anteprima durante la finale del programma tv “All Together Now”, il brano celebra il 25esimo anniversario di “DOVE SEI” con una collaborazione con il rapper americano SONNY KING, arricchendo lo storico brano di nuove contaminazioni.

"I Dirotta hanno sempre amato le contaminazioni e le collaborazioni e la nostra musica si presta particolarmente – commentano SIMONA BENCINI, voce e frontwoman della band fiorentina e Stefano De Donato bassista e fondatore dei Dirotta Su Cuba – Il feat. con Sonny nasce grazie alla comune collaborazione con Music4Love ed è stato subito “amore al primo ascolto”: ha un modo di rappare che ci piace molto, c’è tanta melodia nel suo fraseggio ritmico e lo troviamo molto sofisticato ed adatto al nostro stile. Insieme a lui, siamo riusciti a far tornare contemporaneo un brano di 25 anni fa".

Questa la line up della band: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso elettrico), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra elettrica), Marco Caponi (fiati).