I Dimensione Brama all’Alcazar di Roma

I Dimensione Brama, il collettivo artistico arriva all'Alcazar di Roma con "Brama live show", prodotto da 369 gradi e in programma all’Alcazar di Roma giovedì 14 marzo, presenteranno il loro singolo d'esordio Correre pubblicato il 7 marzo sulle principali piattaforme digitali, insieme ad altri brani del loro repertorio.

Sul palco del locale romano, il collettivo porterà uno show site-specific che fonde la rappresentazione teatrale al concerto e alla performance di arte contemporanea. Indossando le maschere create dagli allievi del corso di Costume per lo spettacolo dell’Accademia Italiana, coordinato dalla docente Flavia Tomassi, il collettivo sopprime le proprie identità e crea un luogo in cui tempo e spazio si annullano.

Uno show eclettico e senza paragoni, in cui si fondono punk e barocco e si abbatte il labile confine tra concerto e performance: un’esperienza talmente dinamica che rende irripetibile ogni pièce teatrale.

I Dimensione Brama si muovono tra musica rock, balcanica, classica e teatro canzone, dando vita a un fenomeno culturale che affascina, incuriosisce e diverte lo spettatore.

All’attivo da quattro anni, sin dal loro esordio hanno attirato l’attenzione della stampa nazionale e di critici musicali. Nel loro tour che li ha portati in giro per l’Italia dal 2021 al 2022, hanno proposto più di trenta fra concerti, performance e spettacoli musicali, suonando ed esibendosi, tra gli altri, al Cappella Orsini Club, a Panetteria Atomica, all’Eexxpp, al Bar India, alla Galleria d’Arte Moderna, al festival Romadiffusa. Nel giugno del 2022, sono invitati dall’Ambasciata di Spagna presso la S.S. a suonare in occasione del suo quinto centenario dalla fondazione, e a Milano si esibiscono presso il Tempio del Futuro Perduto, in occasione della fashion week. Invitati da Ernesto Assante per la rassegna Retape, a maggio 2023 hanno registrato il sold out all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone; nello stesso anno, Harper’s Bazaar li inserisce tra i sei collettivi artistici più interessanti di Roma. Brama live show è in programma giovedì 14 marzo all’Alcazar di Roma alle ore 21:30. Biglietti in vendita su Dice.

Correre, il primo singolo dei Dimensione Brama, è una canzone impossibile, improponibile, fuori tempo massimo. È un atto puro, un manifesto di esistenza. A cominciare dal fatto che il pezzo dura 7 minuti e che attraversa almeno 4 fasi musicali distinte, ognuna presa da un genere fuori moda. Per finire con il fatto che il cantante ha un difetto nel pronunciare la lettera R, e nel solo titolo ce ne sono ben tre. Eppure, all’ascolto tutto ciò non sembra disturbare, sembra naturale.

Correre è un viaggio in mondi multiformi i cui "elementi che si mescolano sono tanti, dal pop al jazz, dal minimalismo alla canzone, dal rock al reggae, senza nessuna frizione, senza nessuno scandalo" (Ernesto Assante), è l’incontro tra più persone che da due diventano otto e la voglia del futuro, con un occhio che rimane saldo ispirandosi al passato senza nostalgia.

Correre è un pezzo rock, balcanico, religioso, ma anche un monologo, una storia, una novella contemporanea. Il ritornello sembra proprio una preghiera, o un canto di chiesa di quelli che ti facevano cantare durante la messa, da bambini, che in fondo ti emozionava e ti parlava di Dio, ma ti vergognavi di parlarne con gli altri o di cantarla da solo.

Ad un’altra velocità, ad un’altra dimensione. Di quello che abbiamo visto e sentito, non c’è dubbio che i Dimensione Brama sono un’altra cosa, senza paura di esserlo.

Chi sono i Dimensione Brama

Dimensione Brama è un collettivo musicale, teatrale e performativo nato nel 2021, una poliedrica big band di otto elementi che coniuga rock, classica, balcanica e teatro canzone.

Eclettici e fuori dagli schemi, si sono fatti notare negli ultimi due anni grazie ai loro live dirompenti e imprevedibili, spettacoli unici che fondono barocco, punk e performance contemporanea. La loro produzione artistica è completamente originale, dalla musica ai testi delle canzoni. Tra i riferimenti musicali, sono stati associati ai CCCP, Elio e le Storie Tese e i PFM.

I Dimensione Brama sono Michele Mazzetti di Pietralata alle tastiere, Nicola Pecora alla voce, Claudio Molinari alla chitarra elettrica, Gugliemo Cappellini alla batteria, Lorenzo Celata al basso, Enrico Cuculo al violino, Jacopo Narici alle percussioni e Marcello Sanzó alla tromba. Nel 2024 pubblicheranno il loro primo disco interamente autoprodotto.