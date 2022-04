I Cyclone in concerto al Rccb Init

I Cyclone tornano in concerto per una serata all'insegna dello psychobilly: questa volta sul palco del nuovo RCCB INIT, che ha finalmente riaperto in una nuova location nella zona di Casalbertone a Roma.

La storica band italiana, in attività dal 1987 al 1994, ha festeggiato nel 2019 l’anniversario dei trent'anni del primo album: “The First Of The Cyclone Men”, edito nel 1989 dall’etichetta romana Klang Records, ristampato in un’edizione speciale in vinile per l’occasione. La reunion li ha portati nuovamente in tour nei club italiani, fino ad arrivare al prestigioso palco dello Psychobilly Meeting di Pineda de Mar a Barcellona nel 2019, dove torneranno il 6 luglio 2022 come headliners per una serata dedicata alla scena psychobilly italiana.



Il primo concerto della band, nell’aprile del 1987, fu caratterizzato da un battesimo di fuoco come gruppo di apertura degli inglesi Meteors all’Asphalt Jungle di Roma. A quel primo e importante concerto, fece seguito, in agosto, la partecipazione al I° Festival Psychobilly Italiano organizzato a Umbertide, in Umbria, nell’ambito di Umbria Rock, con i gruppi di spicco della scena inglese, Frenzy e Torment, per poi arrivare a condividere, nel novembre dello stesso anno, il palco con i londinesi Guana Batz al Uonna Club di Roma.

Nel 1989 il disco d’esordio, “The First of the Cyclone Men”, ottiene un ottimo riscontro di vendite e nell’aprile 1989 conquista il settimo posto nella classifica mensile dei dischi più venduti a Roma dietro Cult, Lou Reed, Elvis Costello, Depeche Mode.



Il successo li ha portati a suonare il loro psychobilly veloce e selvaggio in Italia e in Europa, dal Gibus di Parigi al Melkweg di Amsterdam per il festival della casa discografica Rockhouse, dall’Austria alla Germania, fino ad arrivare al “The 2nd Big Rumble” ad Hemsby, in Inghilterra, nell’ottobre del 1990, organizzato dalla prestigiosa Nervous Records di Roy Williams, che ha pubblicato un album compilation live del festival.



La formazione



Andrea Camerini - voce

Andrea Pesaturo - chitarra

Paolo Camerini - contrabbasso, basso elettrico

Roberto Berini - batteria