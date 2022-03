Dopo il successo del primo concerto diretto da Donato Renzetti lo scorso 5 dicembre, in arrivo il secondo dei quattro appuntamenti della rassegna musicale “I Concerti di Ariadimusica” al Teatro Italia di Roma. Concepiti da Donato Renzetti per le sue masterclass di direzione d’orchestra ad Ariadimusica, i concerti sono eseguiti dall’Orchestra Ariadimusica sotto la bacchetta di promettenti futuri direttori.

Ardito il programma della serata: atmosfere barocche con il Concerto brandeburghese n. 3 di Bach, manierismo musicale con il «Il gardellino» di Vivaldi, entrambi diretti da Daniele Rossi, flauto solista Salvatore Terracciano, per arrivare al “Pierrot lunaire” di Schönberg considerato il manifesto dell’espressionismo musicale che scardinò la concezione di melodia e di vocalità, inaugurando una via inesplorata che verrà percorsa dai più importanti compositori successivi. Sul podio Alessandro Cappelletto, voce recitante del mezzosoprano Silvia Pasini. Allo scopo di coinvolgere maggiormente lo spettatore, per il “Pierrot lunaire” saranno utilizzate immagini oniriche dell’artista Claudia Marchetti, alcune delle quali appositamente create per l’evento.

Lunedì 4 aprile ore 20.30

Teatro Italia

Via Bari 18 Roma

t. 062389732 - 3801297500

Ingresso libero