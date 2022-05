Lunedì 16 maggio al Teatro Italia di Roma un concerto molto interessante per il terzo appuntamento della rassegna musicale "I Concerti di Ariadimusica". In programma Concerto brandeburghese n. 4 di Johann Sebastian Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 4 di Franz Joseph Haydn diretti dal M° Italo Stante. Nella seconda parte "Octandre" di Edgar Varèse e "Due invenzioni per orchestra d'archi" di Bruno Bettinelli, diretti dal M° Michela Tintoni.

Progetto di formazione per direttori d'orchestra di grandissima qualità, vede sul palco l'Orchestra Ariadimusica, gioiello di talentuosi giovani musicisti. I violini sono allievi del corso tenuto dal Maestro Franco Mezzena ad Ariadimusica. Due di loro, Niccolò Ampezzan e Benedetta Nasini, si esibiscono nella serata come violini solisti rispettivamente in Bach e Haydn.

Ingresso libero.