I colori della musica (omaggio a Kandinsky)

Kandinsky scrisse un libro dove diceva tra le altre cose che ”la musica non ha mai bisogno di prendere a prestito le forme esteriori da usare nel suo linguaggio. La pittura è invece oggi legata alle forme tratte dalla natura.” Come la musica non deve necessariamente avere parole per essere bella, ma puo’ essere composta solamente da suoni e ritmi, anche la pittura può essere composta esclusivamente da colori, linee e forme. Abbinare la pittura, la musica e le emozioni ( in questo caso la poesia) è un’esperienza coinvolgente ed affascinante.

Questo è ciò che si propone la QuadraRum Art Gallery con l’evento “I colori della Musica” dove i dipinti saranno esposti a fianco delle poesie delicatamente incorniciate, quadri anch’esse, in un susseguirsi di colori e lettere. L’evento, curato da Donatella Calì, sarà presentato dalla dott.ssa Giovanna

Bussandri e dall’artista e curatrice d’arte Flavia Polverini.

Espongono gli artisti Barbara Bonanni, Alidoro Catocci, Marco Castellari, Serghey Evs, Alessandra De Michele, Stefania Luzzi, Romina Monteleone, Rossella Petrucca, Mario Sanna, Ivana Sorce, Emerzon Vasquez Acuna e i poeti Carla Abenante, Betty Cali, Nunzio Cammariere, Alidoro Catocci, Alessandra De Michele, Rino Gambardella, Veronica Paredes, Enrico Polizzi, Giovanni Recchia, Mario Pino Toscano, Ivana Sorce, Abner Tomas Viera Quezada. Rassegna stampa di Maurizio Pochesci e Arnaldo Polverini.

Tra gli ospiti Mario Focardi e Carmela La Rocca, attori teatrali, e i maestri Pino Reggiani e Gianpaolo Berto.

Vernissage: 25 Febbraio 2022 ore 17

Finissage: 10 Marzo 2022 ore 17.

QuadraRum Art Gallery, via Attio Labeone 15, 00175 Roma