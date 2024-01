I colori dell'inverno, la mostra

Sabato 20 gennaio alle ore 17 la Galleria Il Leone inaugura I colori dell’inverno.



Una manifestazione artistica che richiama l’attenzione di tutti quegli artisti e di tutte quelle artiste che hanno fatto della propria arte un mestiere, una riflessione, un’interpretazione della propria vita. Si tratta di un’occasione di incontro per parlare apertamente di arte con gli artisti e le artiste di questa rassegna espositiva e con il pubblico.



Attraverso questo evento, ogni artista avrà modo di esporre i propri colori dell’inverno e di tradurre in arte non solo le riflessioni che provengono dalla loro ricerca artistica ma anche dalle loro sensazioni.

L’evento, organizzato dalla gallerista CLAUDIA BEVILACQUA e curato dalla storica, critica e curatrice d’arte MARTINA GIUSTI, vedrà coinvolti i seguenti nomi:



SERGIO ALESSANDRINI, SABRINA AURELI, FLAVIA BARTOLAZZI, CANDIDA SPIES BETTU, GIUSEPPE COLLALTI, BRENDA ESTRADA, SALVO MARIA FORTUNA, FABRIZIO GENTILINI, JIMENA GONZALEZ-TEJA, HALVEZ, PICTOR JOHN, AGATA KOSMALA, DAVIDE LEOCATA, ANNA LOMBARDI, ELENA LITO, VINCENZO MALORGIO, MARCO MARCARELLI, ELISABETTA MARTINEZ, LAURA MASSARO, MARISA MASSOCCO, ROBERTA MATERA, MARCIA MESOMO, GABRIELLA MORZILLI, NATASHA MIRAK, ELENA NAPOLI, KAMIL NIEWINSKI, FLAVIANA PESCE, ADRIANA PIGNATARO, CHIARA PROPERZI, PAULA RESCHINI MENGONI, FABIANA ROCCHI, SASCIA, JOSE' SOMAVILLA, GABRIELLA STERZI, LUCIANA MARIA WERKAUSER BEILNER, IRYNA ZYZA



La mostra sarà visitabile dal 20 gennaio al 3 febbraio 2024 presso la Galleria Il Leone ubicata in via Aleardo Aleardi, 12.



Per maggiori informazioni consultare il sito web https://www.leone-arte.com/