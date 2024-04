I cinque sensi, Erotic Lunch

Il piacere sussurrerà ai commensali di prendere posto, la tentazione preparerà la prima seducente portata e il desiderio lentamente risveglierà “I cinque sensi”. Cinque portate per un viaggio sensoriale che percorrerà cinque sentieri. Una esplorazione sensuale che va vissuta immergendosi nel mondo erotico, abbandonando le proprie resistenze e lasciando spazio all'immaginifico senso di piacere che, dolcemente, si farà strada e chiederà di essere soddisfatto. Il dettaglio diventerà protagonista e tra una portata e l'altra, tra sapori, profumi e sensazioni, tra reading dal sapore erotico, performance teatrali, musica, danza e burlesque, l'arte della seduzione accenderà la curiosità, ecciterà intrigando. In un gioco ispirato al piacere del cibo, il palco diventerà tavola di un banchetto lussurioso, che confonde, inebriando, i cinque sensi.

E se forma e sapore alle portate verranno date dalla chef Anna Lucia Santoni, saranno gli artisti ad accompagnare gli ospiti tra i labirinti di questo intrigante percorso multisensoriale. “I sensi vanno stimolati ed affinati - spiega la regista Senith – Si risvegliano sussurrando, si esplorano toccando. Il profumo stimola il desiderio, lo sguardo seducente invita al contatto. La narrazione è preludio di passione”. Le cene spettacolo di Erotic lunch coinvolgono i sensi, il gusto, l'arte ed il piacere. Il pubblico è parte attivo delle serate anche grazie all'allestimento dei tavoli situati direttamente sul palcoscenico.

L’Erotic Lunch intreccia una cena di cinque portate, apparecchiata sul palcoscenico del Teatro Arciliuto, a performance d’arte, teatro, reading, danza, burlesque. Un’esperienza multisensoriale attenta ai particolari, perché i piaceri sono fatti di dettagli.



I l biglietto comprende:

- cena di cinque portate

- spettacolo

- acqua

- 1 calice di vino



Il contributo per la cena-spettacolo è di 55 euro, ma è possibile ottenere uno sconto 10% con la nostra promozione di Primavera, che sale al 15% sull'acquisto di un qualsiasi singolo spettacolo se si prenota entro 10 giorni prima dell'evento.



Gallery







I biglietti sono in vendita online sul sito web www.eroticlunch.it