“I Carosoni”, l'omaggio al grande maestro Renato Carosone

Venerdì 23 luglio, un appuntamento da non perdere sul Lago di Bracciano con “I Carosoni”, omaggio al grande Maestro Renato Carosone. L'evento fa parte della rassegna estiva un "Lago di eventi" in programma nel mese di luglio a Bracciano.

Renato Carosone, gli anni 50 e la vitale curiosità di sei validissimi musicisti. La storia dei Carosoni inizia così. Spiccano nel panorama italiano perché hanno saputo reinterpretare lo spirito giocoso e leggero del maestro, con sincerità artistica e una buona dose di autoironia. Già da subito, la band ha chiara in mente quell’idea che trova le radici negli anni ’50, nell'eredità incancellabile del padre della canzone jazzata, riprendendone i fili, le trame musicali ed espressive. In poco tempo I Carosoni diventano band di culto, grazie alle numerose ed entusiasmanti esibizioni dal vivo, arricchite da ammiccanti deja vù sonori e invenzioni musicali graffianti e divertenti. Il talento dei sei musicisti, veri giocolieri della musica, condito dalla consapevolezza di fare dell'ottima musica, si traduce in quella che è un'interpretazione a tratti cabarettistica, a tratti di struggente malinconia, in uno spettacolo di grande energia e di emozioni allo stato puro.

