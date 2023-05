I Care, Festival della Sostenibilità ambientale e sociale

Sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, La Nuova Arca propone il Festival della Sostenibilità ambientale e sociale I Care, aperto al pubblico e interamente dedicato all’"aver cura" come chiave di volta, come modo di stare nel mondo e nella città. L’evento è parte del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis e risponde per quest’anno alla campagna “La sostenibilità tiene acceso il futuro”. Il festival ha il patrocinio del Municipio Roma IX e della Dmo H2O Tevere Mare.

I Care è un evento di aggregazione rivolto a tutti, gioioso, animato da musica, spettacolo, dibattiti e laboratori per tutte le età, realizzato con il coinvolgimento attivo della rete dell’impresa sociale romana che opera in ambito di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale. I Care punta a promuovere con tutti i partner coinvolti una comunità che includa, in armonia col proprio ambiente, offrendo La Nuova Arca in via di Castel di Leva, 416, come luogo di incontro, approfondimento e festa in un contesto che dell’aver cura delle persone, delle relazioni e dell’ambiente, ha fatto un programma di lavoro e una visione del domani. Così I Care, in un contesto in transizione dalla comunità urbano industriale alle tante comunità virtuali a cui siamo approdati, nelle quali le relazioni rischiano di polverizzarsi e dissolversi, cerca di chiedersi come ricollocare la comunità e le relazioni al centro del nostro essere sociale e psicologico, e da dove dobbiamo ricominciare a ritessere il “Noi” di una casa comune, che sia ospitale e accogliente verso tutti.

Nel programma della due giorni sono previste due tavole rotonde, sabato 13 e domenica 14, a tema ambientale la prima e sociale la seconda.

Sabato 13 maggio l’incontro si intitola “Nessi e connessi. Noi e l’ambiente” con Annalisa Corrado, Leonardo Becchetti, Salvatore Stingo, Vito Cambria, moderato da Marco Fratoddi (Sapereambiente). Qui partendo dal libro di Annalisa Corrado e Rossella Muroni “Nessi e Connessi” (Il Saggiatore) si indagano criticità sistemiche e potenzialità innovative. “Nessi e connessi” invita ad abbandonare la convinzione di essere individui separati. Tutta l’esistenza, dal globale al locale, è in fondo una relazione costante tra individui ed esperienze: solo partendo dall’analisi dei nessi causali che governano il nostro sistema saremo in grado di interpretare il contemporaneo. E solo a partire da questa consapevolezza lo sviluppo della società potrà essere innovativo, davvero sostenibile, democratico, rispettoso dell’ambiente e dei diritti delle persone.

Domenica 14 il tema della sostenibilità sociale sarà trattato nell’incontro “La città inclusiva”, guardando all’obiettivo 11 dell’agenda 2030: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Circa 3,5 miliardi di persone al mondo vivono oggi nelle città, e si prevede che entro il 2030 quasi il 60% della popolazione mondiale vivrà in centri urbani. Partendo dalle analisi di #mapparoma APS (https://www.mapparoma.info/) si guarda alla città delle diseguaglianze, ma anche alle buone pratiche iniziando dal Municipio IX allargando lo sguardo sulle molte Rome possibili con Luisa Laurelli, Salvatore Monni, Luciano Pantarotto, Alessandro Radicchi e Salvatore Carbone. Modera l’incontro Marino Bisso (Rete #NoBavaglio).

Sabato 13 alle 16.00 la festa si anima con il concerto di Amorklab. Il gruppo composto da Federico Pascucci (clarinetto in sol / sax tenore / kaval), Mauro Vallesi (tromba / voce), Giacomo Serino (tromba / voce), Marco Severa (sax baritono), Federico D’Angelo (basso tuba) e Pier Sante Falconi (tapan / percussioni) attraverso i colori di ottoni, ance e pelli di tamburo, fa vivere repertori di popoli diversi, dalla musica delle fanfare serbe ai canti tradizionali della Turchia, audaci arrangiamenti delle Rumanian folk dances di Bela Bartok e composizioni originali ispirate alla musica dell’Europa dell’est e Asia Minore.

Domenica 14 maggio alle 16.30 è previsto il concerto del Coro Popolare dell’Auditorium Parco della Musica diretto da Anna Rita Colaianni con Ambrogio Sparagna. Uno dei più importanti musicisti della musica popolare europea con all’attivo numerosi progetti realizzati in collaborazione con importanti e prestigiose istituzioni, concertistiche e non, nazionali ed internazionali. In ogni evento, dalla costituzione della prima scuola di musica popolare, alla direzione artistica del Festival della taranta o alla costituzione dell’Orchestra di Musica Popolare dell’Auditorium, lo scopo di Sparagna è di promuovere e valorizzare il repertorio della musica popolare italiana. Qui è ospite del coro popolare diretto da Anna Rita Colaianni guardando alla musica popolare delle varie regioni d’Italia con particolare attenzione alle ballate e ai canti di lavoro.

Tra musica, dibattiti e conoscenza di realtà virtuose sulla sostenibilità ambientale o sociale, si potranno mangiare cibi preparati dalle donne de La Nuova Arca, mentre per i bambini sarà possibile partecipare gratuitamente a laboratori di Archeologia con I viaggi di Adriano, di ecologia con i Giovani della Croce Rossa del Municipio Roma IX, di percussioni con la musicista colombiana Gloria Mendiola e laboratori creativi a cura della scuola steineriana Janua.

In programma sabato anche la dimostrazione dei forni solari Helio di Alessandro Varesano con lo chef Matteo Tasciotti. Verranno cucinate pietanze dolci e salate con un forno alimentato dalla sola luce del sole senza l’utilizzo di combustibili fossili e senza produrre fumi.

Alla fine delle due giornate verranno estratti i vincitori della Lotteria di Primavera i cui premi sono stati generosamente offerti da Aditinet Consulting, Residence Megaron di Siracusa, Casa della Torre di Viterbo, Internazionale, Euroservice 2002, Casale di Martignano, Merumalia, Rome is more, Cinecittà World e La città del sole.

Informazioni: info@lanuovaarca.org – 351 6678720 - www.lanuovaarca.org

Il programma

SABATO 13 – sostenibilità ambientale

Mattina

10-12: Tavola Rotonda Nessi e connessi. Noi e l’ambiente con Annalisa Corrado (ingegnera meccanica ed ecologista), Leonardo Becchetti (professore economia Politica), Salvatore Stingo (presidente di Agricoltura Capodarco e Confcooperative Fedagripesca Lazio), Vito Cambria (Società Botanica Italiana). Modera il giornalista Marco Fratoddi (direttore Sapereambiente).

10-12: laboratori per bambini a tema ambientale

§ Janua Scuola steineriana, Croce Rossa Giovani IX

Pomeriggio

Ore 15.00: dimostrazione cucina con Forni Solari (Alessandro Varesano + Chef Matteo Tasciotti)

Ore 16.00: concerto con Amorklab sestetto di musica balcanica

Espositori:

Agricoltura Capodarco; Il laboratorio di tutti i paesi di Casa Betania; Coldiversa; CRI Municipio 9; Scuola Steineriana Janua; La Vita Nova (bottega equo solidale), associazione Terra Uomo Cielo, Fattoria 95B

DOMENICA 14, – sostenibilità sociale

10-12: Tavola Rotonda La Città Inclusiva con Salvatore Monni (Mappa Roma); Salvatore Carbone (presidente Mam&Co), Luisa Laurelli (assessore Politiche Sociali Municipio Roma IX), Luciano Pantarotto (presidente Federsolidarietà Lazio), Alessandro Radicchi (Binario 95), modera il giornalista Marino Bisso (Rete #NoBavaglio).

10-12: laboratori per bambini

Gloria Mendiola, laboratorio sulle percussioni

I Viaggi di Adriano, laboratorio archeologico

Pomeriggio

Ore 15.30: estrazione della Lotteria

Ore 16.30 concerto del coro di Anna Rita Colaianni con la partecipazione di Ambrogio Sparagna

Espositori

Fuori di bolla la falegnameria sociale di ARPJTETTO; CRI Municipio IX; Biolà, con gelati; la cooperativa sociale Man at Work; VIC volontari in carcere; Il Ponte Civitavecchia onlus; Vinamica con i suoi vini naturali; La Vita Nova bottega equo solidale; Coldiversa.