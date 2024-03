"I cambi di stagione" al Teatro del Lido

Un libero adattamento della commedia inglese Mr. Halpern & Mr. Johnson, I cambi di stagione è lo spettacolo firmato da Francesco Calogero, prodotto da Nutrimenti Terrestri, e in scena al Teatro del Lido sabato 16 marzo alle 19.

Scritta nel 1983 come tv play da Lionel Goldstein, la commedia vede in scena due uomini non più giovani che si incontrano per la prima volta al funerale della donna amata da entrambi, Maria Flora, per poi scoprire che nessuno dei due la conosceva davvero.

David, un commerciante ebreo, era suo marito; Edoardo, un commercialista in pensione, era stato il suo primo amore, un sentimento sacrificato sull’altare per via delle convenzioni sociali.

In un parco pubblico, ognuno dei due racconta episodi e aspetti della donna sconosciuti all’altro, se Edoardo ha mantenuto un’amicizia segreta per oltre 40 anni con Maria Flora, condividendo opinioni su arte, politica e questioni familiari, è il marito David a conoscere segreti che possono mettere a freno la gentilezza del suo rivale. E così a emergere è la non scelta di Maria Flora, o meglio, il suo aver scelto entrambi gli uomini per tutta la vita, da una parte il l’impetuoso, pragmatico, premuroso David, dall’altra il mite, idealista, colto Edoardo.

Un’indagine profonda sull’essenza dell’amore e delle relazioni umane.