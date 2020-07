Lian Club e Radio Elettrica presentano: I Beatles a Roma

I mitici Fab Four reincarnati nel quartetto romano. Un concerto che è una vera e propria occasione di divertimento e di rivisitazione filologica della musica dei Beatles.



Il concerto si svolgerà sulla terrazza del mitico ‘barcone’ attraccato sotto Ponte Cavour, a Roma (lungotevere dei Mellini 7). La serata è a sostegno di Radio Elettrica Prenotazione consigliatissima telefonando dopo le 14 al numero 3889549899 (whatstapp 24/7).



I Beatles a Roma sono ormai una delle realtà musicali e teatrali ispirate ai Beatles più dinamiche ed originali della Capitale. Dal marzo 2010 ad oggi hanno pensato, scritto, costruito e messo in scena numerosi spettacoli con grande successo di pubblico. La formazione composta da Simone Mariani, Luigi Abramo, Francesco Cavalluzzo, Francesco Pradella e Martino Pirella ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, musicisti ed appassionati dei Beatles.



Oggi I Beatles a Roma è un gruppo di showmen che insieme pensano, scrivono e interpretano, rigorosamente dal vivo, ogni spettacolo o esibizione.



Hanno ormai un folto e fedele pubblico di sostenitori (oltre 5.000 nella pagina Facebook), che li seguono con entusiasmo durante ogni esibizione e spettacolo, dagli esordi fino ai grandi successi degli ultimi anni (Rome Together , Beatlemania!, I Beatles a Roma 50 anni fa, e tanti altri) e durante le loro numerose serate nei principali locali di musica dal vivo.



De I Beatles a Roma si sono occupati ampiamente stampa, televisione e radio sia con servizi e commenti sugli spettacoli, sia con partecipazioni live in diretta. Tra le performance più originali (a cui il Tg2 ha dedicato un intero servizio) va ricordato il “Concerto sul tetto”, un happening con una grande partecipazione di pubblico, che ha rievocato e celebrato il famoso Rooftop Concert de I Beatles sul tetto della Apple nel 1969.