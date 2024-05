Hyper Nature, dipinti della pittrice iperrealista Oksana Kolosyuk

Il 15 Maggio dalle 19 inaugurata la mostra HYPER NATURE con i dipinti della pittrice iperrealista Oksana Kolosyuk. La mostra fa parte di una rassegna mensile chiamata Bollicine d’Arte che si svolge nella nota vineria di Montesacro Alice e il Vino, in via Cimone 181, nei pressi di Piazza Sempione.

La rassegna ha l’intento di offrire al pubblico un nuovo modo di fruire l’arte, in un ambiente informale e sociale, in cui godere l’arte in modo diverso, originale, e conviviale, tra chiacchiere tra amici e i piaceri del bere e della tavola.



HYPER NATURE è organizzata e curata da Craving Art di Alessia Dei, con la partecipazione di Arte e Città a Colori e sarà visitabile dal 15 Maggio 11 Giugno 2024 alla vineria Alice e il Vino, via Cimine 181, in zona Monte Sacro a Roma.



Gli affascinanti dipinti di Oksana Kolosyuk sono opere iperrealiste in cui la natura è descritta in tutti suoi infiniti dettagli, e dove ogni minima variazione di luce sulla superficie ne segna la profondità e la forma. L'osservatore che contempla queste opere si immerge completamente in una percezione sinestetica dove la sollecitazione oltre che visiva è quasi tattile e forse anche olfattiva, tanto che potrebbe confondersi la realtà con l'illusione. Pomodori e frutti di bosco giganti, sono dipinti ad olio su tela con una tecnica straordinaria che porta lo sguardo a penetrare ogni più piccolo particolare delle opere di Oksana Kolosyuk, in un coinvolgimento che implica tutti i sensi, e che trascina il fruitore in una sorta di piacere estatico per cui la complicazione sarà distaccare lo sguardo dalla tela.

I dipinti di Hyper Nature fanno parte del progetto Gaia - il pianeta vivente, attraverso il quale l'artista vuole rappresentare il nostro pianeta come un sistema vivente di cui l'essere umano fa parte, e verso quale ha una grande responsabilità.

La Terra dunque è un organismo vivo e ogni essere che gli appartiene, sia vegetale che animale, è una sua emanazione.



Il Vernissage del 15 Maggio aprirà alle 18.30 con la presentazione della mostra.



La curatrice Alessia Dei di Craving Art, Associazione organizzatrice della mostra introdurrà la mostra e presenterà l’artista che racconterà il progetto Gaia e proverà a svelare la magia della sua tecnica perfetta, confermando che anche la pittura iperrealista può essere portatrice di significati universali e sociali.

Durante la serata saranno offerte agli ospiti le Bollicine di Cantine Benvenuto - MISHALAI - Spumante brut di Zibibbo e Malvasia, sentori di Frutta e Fiori della Costa degli DEI (Pizzo Calabro). L’artista e gli organizzatori saranno presenti al vernissage dalle 18.30, presso Alice e il Vino in via Cimone 181, Roma.

Per seguire gli aggiornamenti su instagram segui cravingart.artgallery. Per informazioni cravingart.ad@gmail.com