La Compagnia che dopo 68 anni ha riportato il Grand Guignol in Italia, torna con la vera storia dietro ad uno dei più grandi miti della storia della letteratura: HYDE – La Pozione che ha ispirato il mito.



Nell’America di metà ‘800 due medici si contenderanno la paternità della pozione che cambierà la storia dell’umanità, in una sfida tra bene e male in cui sarete voi, ogni sera, a determinare chi sarà il protagonista della storia.



Preparatevi ad un viaggio unico tra scienza, storia e mistero.



«Ognuno di noi ha due volti, due facce della stessa sostanza che, da oggi, potremo finalmente separare.»



Scritto, Diretto e Interpretato da

Gianfilippo Maria Falsina Lamberti



Con



Lorenzo Andrea Paolo Balducci

Michelangiola Barbieri Torriani

Christian Fonnesu

Gianfranco Ventriglia



LA COMPAGNIA DEL GRAND GUIGNOL DE MILAN



La Compagnia che ha riportato il Grand Guignol in Italia dopo 68 anni, propone spettacoli ispirati alla cronaca nera e a leggende popolari, per raccontare e ridere degli orrori storici e quotidiani della società in cui viviamo!



Nasce nel 2012 come progetto dell’Associazione Convivio d’Arte.



L’intento è riportare in scena l’antico teatro dell’orrore e della cronaca nera dopo la sua ultima rassegna italiana avvenuta nel 1946.



La compagnia milanese utilizza differenti tecniche (prosa, pantomima, commedia dell’arte) per raccontare storie di assassini, omicidi e oscure leggende popolari, anche in modo grottesco e ironico.



È riconosciuta ufficialmente come una delle 5 compagnie teatrali che rappresentano questo genere nel mondo.