Hotel Butterfly, festa di chiusura nel giardino incantato

Per il sesto anno consecutivo, l’Hotel Butterfly ha animato le serate dell’estate capitolina tra dj set, musica live, cocktail e buona tavola nel suo giardino incantato fatto di piante verdi, luci soffuse e ambientazioni oniriche. Ora si prepara a salutare gli affezionati avventori con una grande serata, in programma sabato 1 ottobre, in compagnia di artisti di fama internazionale.

L’Hotel Butterfly, luogo incantato al limite dell’onirico che sorge negli spazi verdeggiati di Monte Mario e del Foro Italico, è pronto a chiudere le sue porte con una grande festa, dando appuntamento al prossimo anno. Dopo aver fatto ballare e aver emozionato, per tutta l’estate, i romani con le sue suggestioni fiabesche, le sonorità d’avanguardia, la proposta drink d’eccellenza e la cucina a metà strada tra l’Oriente e il Mediterraneo, il locale stagionale ideato da Giancarlo Battafarano, Daniele Quattrini, Edoardo Caracciolo e Vittorio Paladino, per il sesto anno consecutivo, è pronto a salutare l’estate con una serata da vivere sotto il cielo stellato di Roma.

Sabato 1 ottobre, nel Garden e nel Bosco Parallelo, i due ambienti principali dell’Hotel Butterfly, il primo decorato con fiori di pesco e rimandi alle suggestioni dei paesi del Sol Levante con un design che strizza l’occhio ai primi del ‘900 e il secondo progettato come un multiverso dove il tempo si muove a ritmo della musica tra giochi di luci e ombre, specchi, palme e piante di agave, si accenderanno di musica e colori.

A partire dalle 16, nel Giardino, in consolle si alterneranno Les Inferno, De Gama, Ice One e Gugliemo Mascio. E ancora Yaya, Filippo Zeta e Vicky b2b Sofiget. Attraverso le due scalinate in ferro battutto, si potrà poi accedere al Bosco Parallelo dove prenderà vita il djset di Marco Moreggia, Giorgio Gigli, Lorenzo Dada, GNMR, Francesco Maria b2b Andrea Sabata e Iride.

Non solo musica però, anche drink esclusivi a base di tequila, mexcal, sakè e yuzu, realizzati dagli abili bartender, e la cucina d’ispirazione orientale dello chef nipponico Koji Nakai. Spazio ai sapori e profumi esotici come Gyoza (tipici ravioli ripieni di gamberi, maiale e verdure) e Takoyaki, le famose polpette di polpo, Ceviche e Tempura. Ma anche Sushi, roll e Nigiri. Tra questi l’iconico Butterfly, un roll con tonno e avocado in crosta di mandorle e top di tartare di tonno piccante. Da non perdere il Black Cod Saikyo Style, merluzzo nero dell’Alaska Black Code marinato al miso, con yuzu, sake e mirin.

Non mancheranno, infine, le performance artistiche coinvolgenti e affascinanti della Compagnia della Farfalla, un gruppo di attori professionisti darà vita a personaggi bizzarri, rievocando dimensioni e suggestioni fantastiche attraverso pièce di teatro d’atmosfera, e il cinema d’autore con la proiezione dei più grandi classici del cinema muto.