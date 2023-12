Hopes Die Last live al Monk

LE PARCHE, rassegna curata da Indiepanchine, dove talenti emergenti tracciano il percorso verso una nuova era musicale, torna con il suo terzo appuntamento. L’evento si terrà venerdì 29 dicembre 2023 in partnership con HitReview, presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative.

LE PARCHE, tre divinità classiche note per la loro capacità di poter influenzare il destino degli umani, simboleggiano il potere dell’arte. Il Monk diviene l’ambiente in cui la creatività artistica si spinge verso nuovi orizzonti veicolando l’innovazione attraverso la musica. La rassegna propone al pubblico una line up decisa ad infiammare il palcoscenico del Monk al suono di chitarre elettriche spaziando dal post-punk al post-hardcore.



L’opening di serata sarà affidato a Mezkal, nome d’arte di Diego Taralletto, cantautore romano classe 2004. Alle sue spalle vede già un percorso musicale variopinto, partendo da sonorità glam-rock, Mezkal nel 2022 ha fatto conoscere la sua musica anche al pubblico televisivo partecipando ad Amici. Seguirà poi l’esibizione di Wepro, nome d’arte di Marco Castelluzzo, cantautore e producer che si è esibito sui palchi dei più noti eventi musicali nazionali, tra questi anche il Concerto del Primo Maggio Roma di quest’anno. L’artista porta in scena le sfumature sonore del suo album di debutto, a partire dai brani “Il senso delle piccole cose che sono grandi”, “Come mi vuoi” e “Cieloterra”. La rassegna musicale targata Indiepanchine lascerà poi spazio al live degli Hopes Die Last. Band romana che da più di 15 anni porta sui palchi sia italiani che europei il loro inconfondibile sound hardcore e metal dalla sfumatore elettroniche. Il gruppo attuale è composto da: Daniele Tofani, cantante, Marco Mantovani e Jacopo Omar Iannariello alle chitarre, Marco Calanca al basso e Ivan Panella alla batteria. Hopes Die Last arrivano sul palco del Monk per gli appassionati del genere con alcuni brani cult come “Promises”, “Never Trust the Hazel Eyed” e “Some Like It Cold”.