Hoodoo Doctor & the Kazoompet Machine in concerto al Charity Café

Sabato 15 ottobre sul palcoscenico del Charity Café di Via Panisperna andranno in scena gli Hoodoo Doctor & the Kazoompet Machine, band composta da Andrea Ricci alla voce, Andrea di Giuseppe all'armonica e Simone Scifoni al piano Kazoompet. Ragtime e blues si incontrano per ricondurci alle vecchie sonorità e alle radici del linguaggio dell'anima. Tra spettrali mangrovie, crocicchi, magia nera e barrelhouses sarà come sentirsi un pesce gatto nel Mississippi. il sound attinge dalle vecchie jug band di Memphis e dalle Orchestrine jazz da strada degli anni 30, da Leroy Carr fino agli Harlem Hamfats.



Line-up

Andrea Ricci, Voce

Andrea Di Giuseppe, Armonica

Simone Scifoni, Piano & Kazoompet



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione