Holyhouse e Brugnoli. A Roma il vintage incontra la tradizione

Holyhouse, nato dalla fusione di Holygarms e Lighthouse, piattaforme online di vendita di esclusivi capi vintage, incontrano la classicità e la tradizione di Brugnoli, storico negozio romano di calzature in via degli Scipioni nel cuore del rione Prati, per una nuova esperienza di acquisto.

Il vintage rappresenta un mezzo, anche per i più giovani, per poter ricreare collegamenti alla storia del costume, per riscoprire l’importanza di mestieri antichi legati alla sartorialità e all’artigianato, per parlare di economia circolare. E’ oggi quanto mai necessario pensare all’abbigliamento come un bene durevole, un prodotto non più usa e getta ma che sia frutto del lavoro di creativi che partendo da piccole realtà imprenditoriali hanno costruito aziende e marchi diventati grandi nel tempo, e dei tanti artigiani, pellai, calzaturieri che hanno costruito l’ossatura economica di questo Paese.

Brugnoli nasce a Roma nel 1969 con l’intento di portare in Italia le calzature di tutto il mondo e al tempo stesso promuovere e far conoscere al pubblico le scarpe provenienti dalla tradizione calzaturiera italiana. Tra i capi vintage irrinunciabili proposti da Holyhouse all’interno dello shop Brugnoli, gli intramontabili Levi’s, le camicie Ralph Lauren, le giacche militari dell’esercito americano per un approccio alla moda che sia veramente sostenibile e che contempli il riutilizzo e la vita estesa dei capi in netta contrapposizione ad un fast fashion basato su cicli incessanti di produzione e consumo, come spiega Daniele Sferlazzo, founder di Holygarms e responsabile all’interno di Holyhouse di ricerca e selezione del prodotto.

Tra i brand italiani trattati da Holygarms e Lighthouse che saranno in vendita da Brugnoli anche Stone Island e CP Company di proprietà italiana fino al 2000.

La selezione dei capi vintage e la collaborazione saranno presentate venerdì 10 maggio dalle ore 17 alle 21 presso lo Store Brugnoli di Via degli Scipioni 35a durante un evento aperto al pubblico che vedrà protagonisti anche Welcome to the Jungle, che oltre ad accompagnare il pubblico con una selezione musicale , offrirà una selezione di rari vinili in vendita.

Nello spazio anche “Al Bar” con una ampia scelta di vini naturali ottenuti da uve raccolte manualmente e senza aggiunte di lieviti o enzimi; vini quindi di nicchia prodotti in modo sostenibile e non adattati per soddisfare una richiesta di massa, in perfetta linea con la filosofia di Holyhouse e Brugnoli. Notevole anche la scelta di birre artigianali anch’esse di nicchia.